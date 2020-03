Kraftige børsfall i Asia

I Japan faller Nikkei 3,83 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 3,66 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 1,69 prosent, og CSI 300 går tilbake 2,14 prosent. Hang Seng i Hongkong er ned 3,71 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi 3,55 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned hele 7,36 prosent og Straits Times i Singapore svekkes 3,67 prosent.

Pandemi

Børsene på Wall Street-stupte og entret et bear-marked, etter at Verdens helseorganisasjon (WHO) onsdag uttalte at coronautbruddet nå er å regne som en pandemi.

– Vi er dypt bekymret, både over den alarmerende spredningen og alvorlighetsgraden, og over passivitetsnivået. Vi har derfor kommet til den konklusjonen at covid-19 kan karakteriseres som en pandemi, sa WHO-leder Tedros Adhanom Ghebreyesus, ifølge NTB.

Ifølge sjefstrateg for Sørøst-Asia i HSBC Private Banking, James Cheo, er det største problemene virusutbruddets påvirkning på tilbud og etterspørsel.

– Politiske tiltak, særlig finanspolitikk og rentekutt, adresserer ikke disse problemene direkte. Du trenger virkelig koordinert helsepolitikk og helsemyndigheter for å kunne demme opp mot dette, sier han til CNBC.

Strategen påpeker overfor nettstedet at markedene må være forberedt på en «rollercoaster ride», og mener den beste strategien nå er å diversifisere.

Stopper europeere

President Donald Trump meldte i natt at USA innfører et innreiseforbud i 30 dager fra de fleste europeiske land for å demme opp for virusspredningen.

Forbudet trer i kraft ved midnatt fredag – altså lørdag morgen norsk tid.

Trump mener EU ikke har gjort nok for å stoppe spredningen, ved for eksempel å stoppe flyvninger fra Kina, og mer enn antydet at smitten i USA kommer fra Europa.

– Jeg nøler ikke med å innføre tiltak som kan redde livene til amerikanske borgere. Vi må sette politikk til side og samles for å håndtere denne krisen, sa Trump, ifølge NTB.

Rekordlave smittetall

Med 15 nye smittetilfeller de siste 24 timene noterer Kina seg ifølge NTB for det laveste tallet smittede siden tellingen startet for syv uker siden.

Totalt har nå 80.793 mennesker blitt smittet i Kina, og 3.169 har dødd som følge av coronaviruset.

Sør-Korea rapporterte torsdag om det laveste tallet på to uker. Det siste døgnet er det i landet bekreftet 114 nye smittetilfeller og 6 dødsfall.