Oslo Børs stuper

I kjølvannet av børsstup og innreiseforbud i USA, åpner Oslo Børs kraftig ned.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 674,27, ned 4,45 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,08 milliarder kroner.

18 aksjer raser nå mer enn 15 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 4,39 prosent til 34,22 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 3,51 prosent til 32,67 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 36,07 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

USAs president Donald Trump meldte i natt at landet nå innfører et innreiseforbud fra de fleste europeiske land i 30 dager for å demme opp for virusspredningen. Det sendte oljeprisen nedover.

– WHO-erklæringen om en global krisesituasjon og flyforbudet mellom USA og Europa demper de globale energietterspørselsutsiktene, sammen med en intensivert priskrig mellom Saudi-Arabia og Russland, sier markedsanalytiker i CMC Markets, Margaret Yang, ifølge TDN Direkt.

Når det gjelder oljepriskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland, mener analytikere ifølge Platts at det er prematurt å tro at den vil være kortvarig.

– Striden om markedsandeler fortsetter. Situasjonen ser ut til å ha ledet seg vekk fra økonomisk fornuft for øyeblikket, skriver analytikerne i OCBC, ifølge TDN Direkt.

Ifølge Rystad Energy kan oljeprisen falle til 20 dollar pr fat før markedet igjen balanseres. De ser det ifølge nyhetsbyrået som realistisk at Opec og samarbeidslandene vil legge til 1,5-2,5 millioner fat pr. dag i det globale oljetilbudet de neste tre månedene.

«Uten Opec+ har markedet mistet sin regulator og nå kan kun markedsmekanismer diktere balansen mellom tilbud og etterspørsel», skriver sjef for oppstrømsanalyser i Rystad, Espen Erlingsen, i en rapport.

Equinor faller 4,06 prosent til 104,10 kroner, Aker BP er ned 7,31 prosent til 18,00 kroner. DNO svekkes 4,70 prosent til 3,95 kroner.

Raser

Norwegian faller torsdag morgen hele 19,66 prosent til 7,66 kroner, mens SAS er ned 9,14 prosent til 8,25 kroner.

Det skjer etter USA lanserte sitt innreiseforbud, noe som nå gjør situasjonen enda verre for de allerede hardt pressede flyselskapene.

SATS svekkes 21,32 prosent til 15,50 kroner, etter at treningskjeden i morges meldte at de stenger alle sine treningssentre i tok uker.

Ellers faller en hel rekke tungvektere kraftig. DNB er ned 3,72 prosent til 116,40 kroner, og er dagens foreløpig nest mest omsatte aksje.

Nel faller 7,98 prosent til 8,71 kroner, Mowi svekkes 4,37 prosent til 171,90 kroner, mens Bakkafrost er ned 4,96 prosent til 507,50 kroner.

Dagens hittil største taper er Dof, som nå er ned hele 26,47 prosent til 0,75 kroner.

Rally

SoftOx Solutions fortsetter å gå som en kule, etter at de i går kunne melde at deres hånddesinfeksjon nå har bekreftet full virucidal effekt på alle typer virus.

Aksjen føk i går opp hele 56,4 prosent, og fortsetter i dag med en ytterligere opptur på 16,07 prosent til 65,00 kroner. Den siste uken er aksjen opp voldsomme 173,11 prosent.

Ellers teller vinnerlisten kun seks selskaper torsdag morgen.