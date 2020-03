Oslo Børs på vei mot enda et kraftig fall, og knapt en eneste aksje står imot

Hovedindeksen ved Oslo Børs er i 12-tiden torsdag ned nye 5,9 prosent til 670,90 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis har passert 3,5 milliarder kroner.

Med unntak av TGS er det nærmest utelukkende stygge fall å melde om for Børsens mest omsatte aksjer.

DNB er ned 4,5 prosent, Mowi faller 4,2 prosent, Nel er ned hele 10,4 prosent, og Yara faller 5,0 prosent. Tomra-aksjen faller nær 10 prosent.

Oljeprisene videre ned

Equinor er dessuten ned 5,1 prosent til 103,00 kroner, og oljekollegene Aker BP og DNO handles ned henholdsvis 7,9 og 11,1 prosent til 117,25 og 3,69 kroner. Disse tynges naturlig nok av nye kraftige fall i oljeprisene.

For der fortsetter pilene å peke bratt nedover. Brent-oljen handles til 33,30 dollar fatet, ned 7,0 prosent, mens den amerikanske lettoljen er ned 6,2 prosent til 30,95 dollar pr. fat. Da Oslo Børs stengte onsdag, kostet Brent-oljen 36,07 dollar fatet.

Oljeprisene påvirkes blant annet av kunngjøringen fra USAs president, Donald Trump, om at landet innfører innreiseforbud i 30 dager, gjeldende for folk fra de fleste europeiske land, for å demme opp for spredningen av coronaviruset.

– WHO-erklæringen om en global krisesituasjon og flyforbudet mellom USA og Europa demper de globale energietterspørselsutsiktene, sammen med en intensivert priskrig mellom Saudi-Arabia og Russland, sier markedsanalytiker Margaret Yang i CMC Markets, ifølge TDN Direkt.

Ifølge Rystad Energy kan oljeprisen falle til 20 dollar pr fat før markedet igjen balanseres. De ser det ifølge nyhetsbyrået som realistisk at Opec og samarbeidslandene vil legge til 1,5-2,5 millioner fat pr. dag i det globale oljetilbudet de neste tre månedene.

Flyaksjene mister høyde

USAs innreiseforbud går naturligvis også ut over flybransjen, og på Oslo Børs faller Norwegian igjen kraftig.

Aksjen er i lunsjtider ned hele 24,1 prosent til 7,23 kroner. Dessuten er SAS-aksjen ned 8,0 prosent til 8,35 kroner.

Treningsstopp og tankfall

Også i treningsbransjen er det innført coronarestriksjoner. SATS stengte sitt populære Colosseum-treningssenter i går, og i dag har treningskjeden vedtatt å stenge alle sine treningssentre i en toukersperiode.

På aksjemarkedet er responsen et kursfall på hele 20,8 prosent til 15,60 kroner.

Frontline er også på vei ned igjen, etter solide opptur tidligere denne uken. Aksjen er ned 7,4 prosent til 78,75 kroner. Den handles ekskludert utbytte på 0,40 dollar fra i dag. Likevel er den opp over 27 prosent den seneste uken.

Håndfull i pluss

Det er bare seks aksjer som slipper unna ved lunsjtider torsdag.

Og aksjen som gjør det best blant dem alle, er igjen SoftOx Solutions, medtech-selskapet med sine antimikrobielle produkter i porteføljen, inkludert hånddesinfeksjon.

Selskapet har toppet vinnerlistene i to dager på rad, og ligger nå an til hattrick. Aksjen er i skrivende stund opp 20,5 prosent til 67,50 kroner.

Ellers er det bare nevnte TGS, Merkur Market-banken Aasen Sparebank, Siem Offshore, Byggma og Belships som stiger i lunsjtider.