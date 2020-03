Oslo Børs falt til nivåer sist sett i 2016

Hovedindeksen ved Oslo Børs var på det verste ned mer enn 10 prosent torsdag. Etter en halvtimes tid var den ned 4,5 prosent, og i 13.45-tiden var nedgangen 6,8 prosent.

Da statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie så i 14-tiden orienterte om myndighetenes tiltak mot coronaviruset på en pressekonferanse, samtidig som børsene åpnet kraftig ned på Wall Street, tiltok kursfallet ytterligere på Oslo Børs.

Hovedindeksen endte imidlertid ned 8,8 prosent til 650,60 poeng. Den er dermed ned 30,2 prosent så langt i 2020.

Det er den laveste sluttkursen i Oslo siden slutten av november i 2016. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis torsdag var 9,7 milliarder kroner.

USA-forbud tynget oljen

Også i oljemarkedet var det tunge fall, mye på grunn av president Donald Trumps kunngjøring om at USA innfører innreiseforbud i 30 dager for reisende fra Europa, som et tiltak mot coronaviruset.

Brent-oljen var ved børsslutt i Oslo ned 6,2 prosent til 33,57 dollar pr. fat, mens WTI-oljen falt 5,0 prosent til 31,34 dollar. Da Oslo Børs stengte onsdag, kostet Brent-oljen 36,07 dollar fatet.

Equinor er som følge av et nytt stort kursfall nå under 100 kroner.

Aksjen endte ned 8,4 prosent til 99,34 kroner, på en omsetning på nær 1,1 milliarder kroner. Aker BP raste 12,8 prosent til 111,00 kroner, mens DNO falt hele 18,7 prosent til 3,37 kroner.

USA-forbud tynget fly

Trump-kunngjøringen rammet også flyaksjene hardt.

Norwegian stupte 22,1 prosent til 7,43 kroner, mens SAS falt 6,4 prosent til 8,50 kroner.

Forøvrig har finansgiganten HSBC redusert kursmålet for Norwegian fra 30 til 0,50 kroner. HSBC konstaterer at det er utfordrende tider for luftfartsbransjen, og «spesielt for høyt girede Norwegian», ifølge TDN Direkt.

Blodrøde tungvektere

Også blant øvrige tungvektere var det stort sett bare stygge fall.

DNB falt hele 9,9 prosent til 108,90 kroner, på en omsetning på over 1,1 milliarder kroner.

Telenor, tredje mest omsatte aksje, ramlet 6,7 prosent til 139,25 kroner. Mowi falt 5,5 prosent til 169,85 kroner, mens Yara endte ned 7,3 prosent til 303,00 kroner.

Nel stupte 14,4 prosent til 8,10 kroner, Tomra falt 11,2 prosent til 257,40 kroner, mens Scatec Solar endte ned 12,8 prosent til 119,30 kroner.

Forsikringsduoen Storebrand og Gjensidige falt henholdsvis 16,2 og 9,4 prosent. Gjensidige opplyste torsdag at selskapet på bare et døgn har registrert en 40 prosents økning i reisesaker.

SATS falt hele 25,4 prosent til 14,70 kroner, etter å ha vedtatt å stenge alle sine treningssentre på grunn av coronaviruset.

Desinfeksjon til værs igjen

SoftOx Solutions gjør det imidlertid meget bra i disse virustider, og aksjen er, etter en ny solid oppgang torsdag, opp hele 142 prosent den seneste måneden.

Etter 54 prosents oppgang tirsdag og 56 prosents kursoppgang onsdag, nøyde SoftOx-aksjen seg med 12,5 prosents oppgang torsdag, til 63,00 kroner.

Medtech-selskapet med sine antimikrobielle produkter i porteføljen, inkludert hånddesinfeksjon, nærmer seg nå en halv milliard kroner i børsverdi.

Ellers var det bare syv andre aksjer som steg på Oslo Børs torsdag. Belships steg 6,0 prosent, Siem Offshore 5,8 prosent, Petrolia 4,4 prosent, Aasen Sparebank 1,9 prosent, 5th Planet Games 1,6 prosent, TGS 1,2 prosent og Jæren Sparebank 0,7 prosent.

Disse falt mest

SpectrumOne, tidligere TargetEveryone, falt mest torsdag. Aksjen endte ned 39,8 prosent til 51 øre, og selskapets børsverdi er med det bare 61 millioner kroner.

InterOil, Lifecare og Awilco Drilling falt 30,29 og 28 prosent.

Black Sea Property endte ned 28,2 prosent til 2,52 kroner etter å ha varslet at resortprosjektet Sunrise Gardens Resort ikke vil bli åpnet før til sommeren neste år.