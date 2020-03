Permitteringer, kanselleringer og solid kursoppgang

Fredag sluttet hovedindeksen på Oslo Børs på 675,08 poeng, opp 3,8 prosent. Dagens laveste notering var på 650,71 poeng mens den høyeste var på 698,39 poeng. Det ble omsatt aksje for 10 milliarder kroner.

Store selskaper som DNB, Hydro og Yara kunne vise til kursoppganger på henholdsvis 3,6 prosent, 4,3 prosent og 3,1 prosent.

Rentekutt

Norges Bank har kuttet renten med 0,50 prosentpoeng til 1,00 prosent. Det var på et ekstraordinært møte torsdag at sentralbanken enstemmig besluttet at renten måtte settes ned.

– Rentekuttet preger børsen positivt i dag. Det er med god grunn, gitt at dette vil forbedre de økonomiske forholdene for bedriftene på lengre sikt, sier Nordnet-analytiker Roger Berntsen til Finansavisen.

Olje/Equinor

Ved børsslutt fredag ble et fat Nordsjøolje omsatt for 33,52 dollar, opp 1,9 prosent.

Etter at Opec-samtalene kollapset for en uke siden presses oljeprisene av store mengder rabattert olje fra Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater. Ifølge TDN Direkt virker fortsatt ikke Russland til å være villig til å returnere til en produksjonsavtale.

Equinor-aksjen endte fredagen på 103,45 kroner, opp 4,1 prosent. Dagens høyeste notering var på 110,25 kroner.

Archer

Archer har sikret endringer og forlengelse av sine gjeldsfasiliteter med alle långivere, opplyses det i en børsmelding. Hovedlånefasiliteten på 610,8 millioner dollar er forlenget til 1. oktober 2023.

Etter refinansieringen har selskapet tilgjengelig likviditet på cirka 96 millioner dollar.

Aksjen hoppet 53,1 prosent til 1,99 kroner.

Norwegian

Norwegian permitterer om lag 5.000 ansatte, rundt halvparten av arbeidsstyrken. Samtidig har det blitt kjent at Norwegian har kansellert rundt 7.000 flyvninger.

– Det gjør meg vondt langt inne i hjerteroten, sa Jacob Schram, konsernsjef i Norwegian, på en pressekonferanse fredag.

Regjeringen fjernet flypassasjeravgiften for alle flyvninger mellom 1. januar og 31. oktober. Samtlige andre luftfartsavgifter blir også fjernet ut juni.

Norwegian-aksjen klatret 8,2 prosent til 8,04 kroner. I løpet av fredagen var aksjen oppe i 9,89 kroner.

SATS

SATS venter at coronaviruset vil påvirke justert EBIDTA negativt med 150 millioner kroner i mars. Treningskjeden varsler et inntektsfall på 190 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av at medlemskap fryses. Styret foreslår nå å droppe det planlagte utbytte på 250 millioner kroner.

Aksjen endte fredagen på 14,80 kroner, opp 0,7 prosent.