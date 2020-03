(Saken oppdateres)

I Japan faller Nikkei 2,01 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,82 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 2,02 prosent, og CSI 300 faller 3,05 prosent. Hang Seng i Hongkong går tilbake 3,34 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 2,70 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia raser 9,70 prosent, og Straits Times i Singapore faller 3,70 prosent.

Rentekutt

Søndag kveld ble det kjent at den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, kom med et nytt ekstraordinært rentekutt. Styringsrenten ble kuttet til intervallet 0,0-0,25 prosent.

Det tyr i tillegg også til kvantitative lettelser, og sentralbanken varslet statsobligasjonskjøp til minst en halv milliard dollar og kjøp av boligbaserte obligasjoner på minst 200 milliarder dollar - tiltak til tilsammen minst 700 milliarder dollar.

– Dette er ikke stimuli, dette er tiltak for å forhindre total nedsmelting. Det er målet her, og årsaken til at Fed går så hardt ut for å forhindre en krise, sier strateg i State Street Global Markets, Daniel Gerard, til CNBC.

Også flere andre land senker renten.

Hongkong Monetary Authority (HKMA), som fungerer som sentralbank i Hongkong, melder ifølge NTB at de kutter basisraten sin med 64 poeng til 0,86 prosent med umiddelbar effekt.

På New Zealand kuttes styringsrenten med 75 basispunkter til 0,25 prosent.

Også i Den japanske sentralbanken tar grep, men beholder styringsrenten på 0,10 prosent. De vil blant annet gjennomføre tiltak for å legge til rette for foretaksfinansiering, som blant annet inkluderer introduseringen av et nytt låneprogram.