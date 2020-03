Børsen faller tungt

Oslo Børs åpner rett ned.

Etter 50 minutters handel står hovedindeksen i 633,17, ned 6,21 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,5 milliarder kroner.

Hele 38 aksjer stuper mer enn 10 prosent.

Søndag kveld ble det kjent at den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, kom med et nytt ekstraordinært rentekutt. Styringsrenten ble kuttet til intervallet 0,0-0,25 prosent.

Det tyr i tillegg også til kvantitative lettelser, og sentralbanken varslet statsobligasjonskjøp til minst en halv milliard dollar og kjøp av boligbaserte obligasjoner på minst 200 milliarder dollar - tiltak til tilsammen minst 700 milliarder dollar.

– Dette er ikke stimuli, dette er tiltak for å forhindre total nedsmelting. Det er målet her, og årsaken til at Fed går så hardt ut for å forhindre en krise, sier strateg i State Street Global Markets, Daniel Gerard, til CNBC.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 5,23 prosent til 32,08 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 3,47 prosent til 31,46 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 33,52 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Coronavirusets spredning globalt holder ifølge TDN Direkt nå et lokk på sentimentet i oljemarkedet.

– Frykt forblir kjernen i problemet samtidig som at markedsaktører ikke er overbevist om at pengepolitiske lettelser og likviditetsinnsprøytninger vil løse en i all hovedsak helsekrise, sier økonom Selena Ling i OCBC, ifølge nyhetsbyrået.

Kilder sier til Reuters at den amerikanske råoljeeksporten vil falle med omtrent en million fat pr. dag i april og mai. Brent-prisens premie mot WTI-prisen er den smaleste siden 2016, noe som gjør amerikansk råolje lite konkurransedyktig i internasjonale markeder.

– Den store taperen vil være amerikansk skiferolje, hvor den republikanske regjeringen muligens før eller senere vil stå overfor en bailout-beslutning på en gjeldstung industri, sier analytiker i Oanda, Jeffrey Halley, ifølge TDN Direkt.

Equinor er ned 5,60prosent til 97,66 kroner, mens Aker BP svekkes 7,99 prosent til 100,25 kroner.

Taperne

Det er mye rødt blant de mest omsatte aksjene.

Solon Eiendom er nest mest omsatt mandag morgen. Selskapet melder om kjøp egne aksjer, samt at styreleder Simen Thorsen både har kjøpt og så solgt 4,1 millioner aksjer i selskapet.

Solon er ned 3,56 prosent til 27,10 kroner.

DNB svekkes 7,31 prosent til 104,60 kroner, og Nel er ned 9,35 prosent til 7,36 kroner. Storebrand raser 10,88 prosent til 36,28 kroner.

Flyselskapene er sterkt rammet av coronakrisen, og Norwegian har den siste måneden falt over 80 prosent. Mandag er aksjen ned 10,65 prosent til 7,18 kroner.

SAS svekkes 10,28 prosent til 8,20 kroner.

Polarcus faller 16,42 prosent til 0,45 kroner etter at de i morges meldte at en klient har kansellert en Xarray-seismikkundersøkelse i Stillehavsregionen i Asia.