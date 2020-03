Norwegian sank tungt på rød børs

Hovedindeksen stod i 639,05 poeng, ned 5,3 prosent, men klatret nærmere 5 prosent fra bunnen mandag ettermiddag. Det ble omsatt aksjer for 9,8 milliarder kroner.

Ti aksjer krakket og stupte mer enn 20 prosent. Over 100 var ned over 10 prosent.

– Når man ser markedsreaksjonen i dag så er det ingen tvil om at investorene begynner å frykte for en global finanskrise. De forventer at ting vil bli verre før det blir bedre, sier sjefsstrateg Christian Lie i Danske Bank til TDN Direkt mandag.

Norges Bank satte ned styringsrenten med 50 basispunkter og annonserte likviditetstiltak fredag. DNB Markets venter et rentekutt på ytterligere 75 basispunkter innen kort tid. Nordea Markets tror Norges Bank vil kutte rentene til null.

Oljeprisen stuper

Brent-oljen stod ved børsens stengetid ned 10,1 prosent til 31,11 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 8,9 prosent til 30,25 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 33,52 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Siden nyttår er brentoljen ned 53 prosent. Vi må helt tilbake til januar 2016 for å finne lavere oljepris enn dagens.

Oljeprisene har imidlertid ikke stor innvirkning på Equinor. Ned bare 1,3 prosent til 102,15 kroner, mens Aker BP svekkes hele 10,1 prosent til 97,90 kroner. Oljegigantene viser ingen tegn til å snu.

Flyselskapene taper stort

Norwegian har den siste måneden falt over 80 prosent. Mandag meldte selskapet om permittering av 7.300 ansatte og reduksjon på 85 prosent av avgangene fremover.

Aksjonærene responderte umiddelbart positivt, men aksjen ender til slutt ned 11,8 prosent til 7,09 kroner.

SAS er ned 5,6 prosent til 8,30 kroner.

DNB svekkes 7,5 prosent til 104,35 kroner, og Nel er ned 2,1 prosent til 8,10 kroner. Storebrand er ned 6,4 prosent til 38,10 kroner.

Eiendom og laks vinner

Eiendomssektoren trosser den negative trenden på børsen.

Baltic Sea Properties er opp 33,3 prosent til 32 kroner. Storm Real Estate er opp 27 prosent til 1,60 kroner.

Til tross for at Oslo Seafood Index er ned 2,8 prosent gjør Salmones Camanchaca i Chile et byks i motsatt retning. Aksjen er opp til 5,5 prosent til 58 kroner.