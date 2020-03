Wall Street i knestående - kollapset 13 prosent

Det var store bevegelser på Wall Street mandag. Dow Jones-indeksen åpnet ned under 10 prosent og i et forsøk på å dempe nedgangen stanset handelen.

Dow Jones stengte likevel ned 13 prosent, noe som er det største fallet på en dag siden 1987.

Videre esklaering av utbruddet av coronaviruset preget finansmarkedene globalt. I skrivende stund har det blitt bekreftet 181.202 smittetilfeller og 7.102 har mistet livet på grunn av viruset.

Italia er det landet viruset sprer seg raskest, med 3.233 nye smittede det siste døgnet. Også i USA spres viruset raskt, med 552 nye tilfeller det siste døgnet. Totalt har Italia og USA henholdsvis 27.890 og 4.252 smittede mennesker.

Til sammenligning har Norge totalt 1.332 smittede og tre har mistet livet så langt.

USAs sentralbank, Federal Reserve, senket renten til 0,0 - 0,25 prosentpoeng i går kveld norsk tid, i tillegg til bruk av kvantitative lettelser. Det er Feds andre ekstraordinære rentekutt på kort tid.

– Det vi møter på er tapt kredibilitet fra sentralbankene fra et markedsperspektiv. Det er når investorene mister troen på Federal Reserve, at markedet begynner å bli veldig skummelt, sier Michael O'Rourke i Jonestrading, ifølge Reuters.

Sentralbankene i Australia, Japan og New Zealand kuttet også renten mandag.

Indeksene stupte

Dow Jones kollapset 12,93 prosent til 20.188,5 og er med det ned 29,3 prosent i år.

Alle de 30 selskapene som inngår i indeksen falt onsdag.

Wallgreens Boots Alliance var dagens «vinner» med en nedgang på 2,4 prosent.

Boeing var dagens soleklare taper med et stup på 23,9 prosent.

Fallet kom etter at Boeing planlegger å trekke fullt ut på et eksisterende lån på 13,8 milliarder dollar. Dette skjer etter at Boeing sliter med verdensomspennende problemer på grunn av coronavirusutbruddet.

Kjente selskaper som McDonald's og Microsoft falt henholdsvis 15,9 og 14,4 prosent.

Nedgangen kom til tross for at Morgan Stanley-analytiker John Glass anbefalte å kjøpe McDonald's og Dominos. Han begrunner det med at selskapene er mer trygge, mens andre med stor andel i faste kostnader vil se store fall i driftsresultatet.

Finansgigantene JPMorgan og Goldman Sachs falt henholdsvis 15 og 12,7 prosent.

Etterlengtet oppgang for luftfart

S&P 500 endte ned 11,98 prosent til 2.386,2. Det vil si at indeksen har falt 26,1 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble American Airlines som klatret 11,3 prosent.

Oppgangen kom etter forespørsel fra myndighetene i USA om en krisepakke på 50 milliarder dollar. Flyindustrien ønsker 25 milliarder dollar i tilskudd og de resterende pengene i langsiktig likviditet. De nøyaktige vilkårene for en hjelpepakke er ikke fastsatt enda.

På motsatt side var MGM Resorts International øverst på taperlisten etter et kollaps på 33,7 prosent.

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 12,32 prosent til 6.904,6. Indeksen har dermed falt 23,1 prosent siden nyttår.

Facebook stupte 14,3 prosent, mens Apple stengte ned 12,9 prosent og Amazon falt 5,4 prosent.

Netflix var ned 11,1 prosent, mens Alphabet (Google) endte ned 11,6 prosent.

Tesla kollapset 18,6 prosent og stengte på 445,1 dollar.

Dagens vinner ble OpGen med en oppgang på 94,4 prosent etter at partneren, Curetis, nå begynner å distribuere en ny conoradiagnose.

Høyest på taperlisten var Gulfport Energy, som stupte 65,3 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, hoppet 40 prosent til 80,9 og det høyeste noensinne.

Gullprisen var ned 1,5 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.494,7 dollar.

Nordsjøoljen var ned 11,3 for dagen og under 30 dollar, etter pågående priskrig og eskalering av utbruddet av coronaviruset.

3-måneders rente falt 6,9 basispunkter til 0,209 prosent.

Renten på 2-åringen hadde en nedgang på 12,8 basispunkter til 0,378 prosent.

10-års renten stupte 24,3 basispunkter til 0,739 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 20,6 basispunkter til 1,341 prosent.