Oslo Børs åpner rett opp

Oslo Børs åpnet rett opp tirsdag, og var på det meste oppe i 662,93.

Etter 40 minutters handel har hovedindeksen imidlertid snudd og står nå i 637,53, ned 0,25 prosent. Det er hittil omsatt aksjer for 1,1 milliarder kroner.

Mandag kveld kollapset alle de ledende indeksene på børsene i New York. Fallet var det største siden 1987.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 2,10 prosent til 30,68 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 4,11 prosent til 29,88 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 31,11 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

– Antagelig blir markedet støttet av fysisk gevinstsikring og inndekking av short-posisjoner, sier sjefsstrateg Stephen Innes i AxiCorp, ifølge TDN Direkt.

Han mener mulighetene for at tilbudssiden i markedet vil øke og at etterspørselen vil fortsette å falle, vil sannsynligvis sette ett pristak.

– På toppen av tilbud- og etterspørselssjokket fortsetter markedet å bevege seg lineært, samtidig som det stadig kommer rapporter om begrensningstiltak og reiserestriksjoner. Alle disse tilsier at prisoppganger vil svinne hen, sier Innes, ifølge nyhetsbyrået.

Oljeekspert Trond Omdal sier til Finansavisen at han fremdeles ser stor nedside i oljeprisen. Skal du kjøpe oljeaksjer nå mener han tidshorisonten bør være mer en ett år frem i tid.

– Dersom en har ett år eller lenger tidshorisont vil en trolig få meget god avkastning på selskaper som har tilstrekkelig god balanse til å tåle lave priser i noen kvartaler, sier Omdal.

Equinor faller 2,28 prosent til 99,82 kroner. Oljegiganten meldte i morges at de nå etablerer krisestab på tvers av alle forretningsområder for å håndtere coronasituasjonen.

Aker BP er ned 3,04 prosent til 94,92 kroner, mens DNO svekkes 0,88 prosent til 3,39 kroner.

Kraftig oppgang

Norwegian stiger rett til værs, og er nå opp 19,99 prosent til 8,51 kroner.

Flyselskapet har startet flåteparkeringen , og det er bare et tidsspørsmål før de siste flyene må på bakken. NTB kunne imidlertid i morges melde at statlig kjøp av aksjer i Norwegian kan komme på bordet som en løsning for å berge flyselskapet fra konkurs.

Ellers blant de mest omsatte aksjene stiger Bakkafrost 4,27 prosent til 525,00 kroner, og Orkla er opp 2,28 prosent til 83,30 kroner.

Dagens hittil største vinner er Havila Shipping, som styrkes 40,76 prosent til 2,40 kroner. Det er imidlertid hittil kun omsatt aksjer i selskapet for drøyt 42.000 kroner.

I rødt

En rekke selskaper faller tirsdag morgen.

DNB er ned 0,34 prosent til 104,00 kroner. Storbankens aksjonærer har sett mer enn 120 milliarder kroner av sine børsverdier fordufte siden 10. februar. Nå trues også utbyttet.

John Fredriksen-dominerte Frontline faller 6,29 prosent til 81,90 kroner. Aksjen er imidlertid en av de som har klart seg bra i det siste, og er den siste uken opp 12,60 prosent.

Norsk Hydro svekkes 2,06 prosent til 21,42 kroner, og Storebrand er nå ned 5,38 prosent til 36,06 kroner.