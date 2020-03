Flyaksjene tar av på Oslo Børs

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 633,84 poeng, ned 1,7 prosent. Det er omsatt aksjer for 2,4 milliarder kroner.

Store selskaper som DNB og Norsk Hydro faller henholdsvis 2,0 prosent og 2,6 prosent mens Telenor stiger 2,7 prosent

Olje/Equinor

Et fat Nordsjøolje omsettes for 27,86 dollar, ned 3,3 prosent. Både viruskrisen og priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland gir bekymring for økt tilbudsside.

– Det kommer inn etterspørselsødeleggende nyheter hver time, sier partner i Again Capital Management, John Kilduff, ifølge TDN Direkt.

– Sammen med karantener og stengte grenser som blir implementert rundt om i verden, ser etterspørselsutsiktene enda mer depressive ut ettersom alle haster seg med å nedjustere etterspørselsutsiktene ytterligere, sier sjefstrateg Stephen Innes i Axicorp, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor faller 4,4 prosent til 102 kroner.

SAS/Norwegian

Tirsdag ble det kjent at SAS har fått milliardgaranti fra Danmark og Sverige. Ikke lenge etter ba Norwegian om samme type støtte for å kunne komme seg gjennom coronakrisen.

Norwegian og Parat er innkalt til et hastemøte med Statsministerens kontor (SMK) onsdag ettermiddag.

Onsdag stiger SAS 8,8 prosent til 9,90 kroner mens Norwegian hopper 31,8 prosent til 11,40 kroner.

DNO

DNO kutter ifølge en melding budsjettet for 2020 med 300 millioner dollar, tilsvarende 30 prosent. Videre vil selskapet reduserer bemanningen og kutter utbytte for første halvår.

Selskapet vil stramme opp balansen etter det kraftige oljeprisfallet som er forårsaket av coronaviruset.

Aksjen faller 7,2 prosent til 3,22 kroner.

BW Energy

BW Energy gjør nå justeringer i utviklingsprogrammet for Dussafu Marin-lisensen i Gabon, som følge av spredningen av coronaviruset og begrensningen av internasjonale reiser.

Selskapet reduserer nå sine driftsinvesteringer i 2020 med 50 prosent, fra opprinnelig 250 millioner dollar. Produksjonen i Gabon forblir imidlertid uavbrutt da BW Energy ifølge meldingen overholder folkehelserådene på alle sine lokasjoner.

Aksjen stiger 1,9 prosent til 9,24 kroner.

Panoro Energy

Panoro Energy venter nå en produksjon i 2020 på mellom 2.500 og 2.900 fat oljeekvivalenter pr. dag, opplyses det i en børsmelding. Det er en nedjustering fra tidligere ventet 2.600-3.100 fat pr. dag.

Aksjen faller 8,1 prosent til 5,25 kroner.