Equinor straffes knallhardt mens Norwegian suser til værs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 1,1 prosent før den sluttet på 637,75 poeng. Det ble omsatt aksjer for 8,1 milliarder kroner.

Olje/Equinor

Ved børsens stengetid ble et fat Nordsjøolje omsatt for 25,97 dollar, ned 9,9 prosent.

Oljen rammes på både etterspørsels- og tilbudssiden. Et coronautløst, kraftig aktivitetsfall i reise- og næringsliv går hardt utover etterspørselen, mens Saudi-Arabia og Russland akter å trappe opp produksjonen når den gjeldende kuttavtalen utløper av utgangen av mars.

Equinor falt 4,7 prosent til 101,70 kroner.

SAS/Norwegian

Regjeringen har bestemt at transportbransjen får unntak fra konkurranselovens forbud mot å samarbeide. Det gjør at SAS og Norwegian nå kan samarbeide om rutetilbudet. Det gjøres for at transporten av personer og gods skal sikres i Norge.

48.000 Norwegian-kunder har den siste tiden valgt å slå til på flyselskapets tilbud om å konvertere billetter til CashPoints. På denne måten kan selskapet beholde penger det ellers ville måtte betale tilbake.

Onsdag klatret SAS-aksjen 3,2 prosent til 9,39 kroner mens Norwegian hoppet 29,4 prosent til 11,19 kroner.

DNO

DNO kutter budsjettet for 2020 med 300 millioner dollar, tilsvarende 30 prosent. Videre vil selskapet redusere bemanningen og kutte utbytte for første halvår. Ledelsen ønsker å stramme opp balansen etter det kraftige oljeprisfallet som er forårsaket av coronaviruset.

Aksjen falt 10,2 prosent til 3,11 kroner.

Panoro Energy

Panoro Energy venter nå en produksjon i 2020 på mellom 2.500 og 2.900 fat oljeekvivalenter pr. dag, opplyses det i en børsmelding. Det er en nedjustering fra tidligere ventet 2.600-3.100 fat pr. dag.

Aksjen falt 10,7 prosent til 5,10 kroner.

Kid Interiør

Ledelsen i Kid Interiør, som er dominert av Bjørn Rune Gjelsten, forteller at selskapet har lavere omsetning og at færre kunder kommer på besøk. Derfor velger selskapet å sende ut permitteringsvarsler til ansatte, både i butikker og ved hovedkontoret.

Aksjen stupte 18,1 prosent til 34 kroner.

XXL

XXL opplyser at salget har falt med en tosifret prosent de siste dagene, noe som skyldes coronakrisen. Salgsnedgangen varierer fra butikk til butikk, mens nettsalget har økt.

Aksjen falt 9,4 prosent til 4,74 kroner.