Wall Street stupte videre - nytt kollaps i cruise og luftfart

Fallet på Wall Street onsdag kom til tross for at amerikanske myndigheter ønsker å hjelpe økonomien.

«De vil dele ut 1.000 dollar til alle innbyggere, samt gi kriselån til små bedrifter og sette opp et stabiliseringsfond. Pakken på 1.200 milliarder dollar kommer i tillegg til vedtak som allerede er vedtatt, slik som bedre sykelønnsordninger», skriver Nordea Markets i en rapport.

Videre esklaering av utbruddet av coronaviruset preget finansmarkedene globalt og frykten øker betydelig. I skrivende stund har det blitt bekreftet 181.202 smittetilfeller og 7.102 har mistet livet på grunn av viruset.

Italia er det landet viruset sprer seg raskest, med 3.233 nye smittede det siste døgnet. Også i USA spres viruset raskt, med 552 nye tilfeller det siste døgnet. Totalt har Italia og USA henholdsvis 27.890 og 4.252 smittede mennesker.

Til sammenligning har Norge totalt 1.332 smittede og tre har mistet livet så langt.

Indeksene stupte

Dow Jones stupte 6,3 prosent til 19.898,9 og er med det ned 30,3 prosent i år.

Seks av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag.

Wallgreens Boots Alliance var dagens vinner med en nedgang på 6,5 prosent.

Chevron var dagens taper med et stup på 22,2 prosent.

Finansgigantene JPMorgan og Goldman Sachs falt henholdsvis 15 og 12,7 prosent.

Flere analytikere er nå optimistiske til banksektoren langsiktig. Banksektoren har falt kraftig i hele verden, noe flere analytikere mener er en overreaksjon. Analytiker Christopher Marinac mener at dagens verdsettelse av banker innebærer nedskrivninger på lån på mellom syv og ti prosent. Det er langt over det bankene hadde under finanskrisen, som var på 1,9 prosent.

Nytt kurskollaps i cruise og luftfart

S&P 500 endte ned 5,18 prosent til 2.398,1. Det vil si at indeksen har falt 25,8 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Akamai Technologies som klatret 9,8 prosent.

På motsatt side var Coty øverst på taperlisten etter et kollaps på 31,4 prosent.

Høyt inne på taperlisten var også cruisesektoren. Norwegian Cruise Line Holdings og Royal Caribbean Cruises stupte henholdsvis 22,5 og 19,2 prosent.

Andrew Didora, analytiker i Bank of America securities nedgraderer Norwegian Cruise Line Holdings og Royal Caribbean Cruises. Samtidig kuttet analytikeren kraftig i kursmålet. Didora begrunner nedgraderingen med at cruiseselskapene vil få betydelig færre bestillinger det neste året. Ifølge analytikeren kan det ta flere år før etterspørselen etter cruisereiser kommer tilbake.

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 4,7 prosent til 6.989,8. Indeksen har dermed falt 22,1 prosent siden nyttår.

Facebook falt 1,7 prosent, mens Apple stengte ned 2,5 prosent og Amazon steg 1,2 prosent.

Netflix var ned 1,3 prosent, mens Alphabet (Google) endte ned 2,4 prosent.

Tesla kollapset 16 prosent og stengte på 361,2 dollar.

I likhet med cruise stuper luftfart videre. American Airlines og Delta Air Lines stupte henholdsvis 25,2 og 26 prosent. Delta Air Lines har den siste måneden falt 59,9 prosent, mens American Airlines er ned 58,9 prosent i tilsvarende periode.

Warren Buffett kjøpte i slutten av februar mer enn 976.000 aksjer i Delta Air Lines til en gjennomsnittspris på 46,4 dollar per aksje. Det vil si at Buffett har et urealisert tap på omtrent 22,4 millioner dollar på aksjene han kjøpte.

Dagens vinner ble Biomerica med en oppgang på 334,6 prosent. Hoppet kom etter at selskapet begynner med distriubsjon av tester for coronavirus som kun tar ti minutter.

Høyest på taperlisten var Chef's Warehouse, som stupte 53,1 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 0,7 prosent til 75,4.

Gullprisen var ned 2,1 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.494,0 dollar.

Nordsjøoljen var ned over ni prosent og under 26 dollar, etter pågående priskrig og eskalering av utbruddet av coronaviruset.

3-måneders rente falt 17,6 basispunkter til 0,010 prosent.

Renten på 2-åringen hadde en oppgang på 4,7 basispunkter til 0,540 prosent.

10-års renten steg 10,7 basispunkter til 1,189 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 11,8 basispunkter til 1,809 prosent.