Oslo Børs åpner opp

(Saken oppdateres)

Oslo Børs stiger i åpningen torsdag.

Etter 35 minutters handel står hovedindeksen i 654,69, opp 2,66 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,11 milliarder kroner.

Kronen kollapser, og én dollar koster nå 11,89 kroner. Én euro prises samtidig til 12,95 kroner.

– Våre tradere sier at kronemarkedet er helt ødelagt, sier rente- og valutastrateg Kjetil Martinsen i Swedbank til Finansavisen.

– Vi ser bevegelser på skjermen, stort sett ned, men man får ikke kjøpt eller solgt noe. Det er ingen som vet hva reell kurs egentlig er, sier han.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen opp 7,32 prosent til 26,70 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 12,31 prosent til 24,63 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 25,97 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

«Markedene fortsetter å være ruglete, med en sterk oppgang i oljeprisene denne morgenen i etterkant av dobbelpositiv nyhetsstrøm med pengepolitisk stimuli fra USA og ECB», skriver OCBC-analytikere i et notat, ifølge TDN Direkt

Senioranalytiker Edward Moya i OANDA sier ifølge nyhetsbyrået til Reuters at pengepolitisk stimuli vil gjøre lite i å returnere energietterspørsel til normalen, men gjør at man blir tryggere på at den globale økonomien vil være i en bedre posisjon når man legger viruset bak seg.

– En bunn for oljen er ikke på plass, men vi kan endelig se noe stabilisering hvis de finansielle markedene kan opprettholde en noe konstruktiv tilnærming med all stimulien som kommer, sier han.

Equinor er opp 1,28 prosent til 103,00 kroner, mens Aker BP stiger 0,78 prosent til 95,18 kroner.

Stiger

Norsk Hydro fyker opp hele 9,93 prosent til 24,25 kroner. Aluminiumsselskapet får god drahjelp av en rekordsvak krone.

Den ekstreme kronesvekkelsen i år har nemlig medført at aluminiumsprisen i norske kroner nå er langt høyere enn ved inngangen til 2020.

Arne Fredly har nå kastet seg på Photocure sammen med brødrene Øystein og Eigil Stray Spetalen da Hansson-familien solgte. Tilsammen har de satset 50 millioner.

Photocure-aksjen stiger torsdag morgen 8,90 prosent til 52,00 kroner på høyt volum, etter å ha falt 25 prosent bare den siste uken.

Ellers blant tungvekterne stiger Mowi 4,59 prosent til 193,80 kroner, og Nel er opp 6,55 prosent til 9,55 kroner.

Norwegian stiger torsdag 4,78 prosent til 11,73 kroner. Aksjen suste til værs nesten 30 prosent onsdag.

I rødt

Blant tungvekterne er det ikke mange aksjer i rødt. Orkla svekkes 1,47 prosent til 86,06 kroner, mens Telenor er ned 0,07 prosent,

Scatec Solar faller 6,20 prosent til 116,50 kroner.