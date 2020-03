Equinor og Norsk Hydro løftet børsen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 667,32 torsdag, etter en oppgang på 4,63 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 9.304 millioner kroner.

Wall Street har snudd opp etter å ha startet med nye, markante nedturer torsdag. I Europa trekker toneangivende Europa-børser også oppover.

Tyske DAX stiger 0,6 prosent, franske CAC 40 0,2 prosent.

Kronen opp fra nye bunnrekorder

Usikkerheten er fortsatt svært høy, noe som gjenspeiles i valutamarkedet der kronen har fortsatt svekkelsen til nye bunnrekorder etter gårsdagens ekstreme bevegelser.

Én dollar har på det meste i dag kostet over 12,11 kroner, én euro over 13,14 kroner.

Men kronen har hentet seg inn etter meldingen fra Norges Bank om en mulig intervensjon. En EURNOK på 12,34 og en USDNOK på 11,46 er likevel en svekkelse fra gårsdagens nivåer.

– Våre tradere sier at kronemarkedet er helt ødelagt. (...) Vi ser bevegelser på skjermen, stort sett ned, men man får ikke kjøpt eller solgt noe. Det er ingen som vet hva reell kurs egentlig er, sier rente- og valutastrateg Kjetil Martinsen i Swedbank til Finansavisen.

Oljepriser spretter opp igjen

Svingningene er ekstreme også i oljemarkedet, der prisene i går dundret ned til sine laveste nivåer på 17-18 år.

Brent-oljen er torsdag ettermiddag opp 6,4 prosent til 26,47 dollar fatet i dagens handel, mot rundt 26 dollar fatet ved stengetid i Oslo i går.

WTI-oljen stiger 13,7 prosent til 24,94 dollar fatet.

Oppgangen kommer mens investorer vurderer effektene av sentralbankenes stimulansepakker. Det fundamentale, med svikt i etterspørselen grunnet coronaviruset samtidig med at markedet oversvømmes med olje, er imidlertid uendret.

Saudi-Arabias energiminister gjorde det i går kjent at han har beordret Saudi Aramco til å holde oljeproduksjonen oppe på 12,3 millioner fat per dag over de kommende månedene.

«Saudi-Arabia fortsetter altså bare å kaste bensin på bålet», skriver senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets i en oppdatering torsdag.

Norsk Hydro opp 12 prosent

På Oslo Børs fikk Equinor seg et løft med 6,4 prosent oppgang til 108,20 kroner, mens Aker BP går tilbake 3,7 prosent til 90,92 kroner.

Den kraftige kronesvekkelsen kommer fra av tungvekterne på Oslo Børs til gode.

Yara og Norsk Hydro spratt torsdag opp hhv. 10 prosent til 305,70 kroner og 11,7 prosent til 24,64 kroner. For sistnevnte betyr kronesvekkelsen at aluminiumsprisen i norske kroner nå er langt høyere enn ved inngangen til 2020.

Vi merker oss også at Morgan Stanley har oppgradert Yara til overvekt.

Oppsving for DNB, lakseaksjer

DNB, som har fått mye juling i det siste, trakk opp 7,8 prosent til 108,30 kroner.

Lakseaksjer fikk seg et bra oppsving, med Mowi opp 5,4 prosent til 195,35 kroner og SalMar opp 6,7 prosent til 413,80 kroner.

– Flere får øynene opp for sjømat som en relativt trygg havn i urolige tider, sa DNB Markets-analytiker Alexander Aukner til TDN Direkt torsdag.

Torsdagens oppgang var bred, og blant de 15 mest omsatte var det bare Orkla som så rødt i tillegg til Aker BP, med en nedtur på 0,3 prosent til 87,12 kroner.

Skadeskutte Norwegian endte for øvrig opp 2,3 prosent til 11,45 kroner.

Trøim-rigger til topps

20 aksjer steg ti prosent eller mer torsdag.

Vinnerlisten toppes klart av Tor Olav Trøims kriserammede riggselskap Borr Drilling, som spratt opp 43 prosent til 3,78 kroner.

Idex, ContextVision og Next Biometrics steg alle over 20 prosent.

Vi merker oss at BW Offshore la på seg 12,3 prosent til 14,54 kroner, mens Nel steg ti prosent til 9,65 kroner.

Photocure, der Arne Fredly og Spetalen-brødrene har kastet seg på etter at Hansson-familien solgte, klatret 8,9 prosent til 52 kroner.

Fredriksen-rigger til bunns

Øverst på taperlisten finner vi John Fredriksens riggselskap Northern Drilling, etter et fall på 22,5 prosent til 2,62 kroner.

Nærmest følger Kongsberg Automotive og MPC Container Ships. De to falt hhv. 15,5 prosent til 1,47 kroner og 15,6 prosent til 8,00 kroner.

Scatec Solar utmerket seg negativt ved å gå tilbake 12,9 prosent til 108,20 kroner.

Magseis var den femte og siste aksjen som falt tosifret torsdag, nærmere bestemt med 11,4 prosent til 88,6 øre.