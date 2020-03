Børsrally i Asia

Børsene i Asia- og Stillehavsregionen opplever et solid oppsving fredag, etter at Kina holdt sine primærlånerenter (LPR) uendret.

Kinesiske yuan har reagert med å styrke seg mot dollar.

Large cap-indeksen CSI 300 stiger 0,2 prosent, og det samme gjør Shanghai Composite. Hang Seng i Hongkong klatrer 2,7 prosent.

I Sør-Korea korrigerer Kospi-indeksen opp 5,4 prosent etter å ha falt åtte prosent torsdag.

I Australia stiger Sydney-børsen 0,7 prosent i bred oppgang, der finanssektoren viser vei.

Tokyo-børsen er stengt grunnet helligdag.

– Fortsetter å kaste alt de har

Investorene følger naturligvis stadig spredningen av coronaviruset tett.

Ifølge nettstedet worldometers.info, som fører løpende statistikk basert på tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og helsemyndighetene i de enkelte land, har coronaviruset krevd 10.048 menneskeliv.

Italia har nå passert Kina i antall døde, med hhv. 3.405 vs. 3.248.

245.912 har hittil fått påvist smitte, og av disse er 88.465 nå smittefrie og friskmeldt.

«Usikkerhet og volatilitet er i ferd med å bli normen i finansmarkedene under coronakrisen. Sentralbanker fortsetter å kaste alt de har for å begrense effektene», skriver valutastrateg Kim Mundy hos Commonwealth Bank of Australia ifølge CNBC i et notat.

Oljeprisene videre oppover

Oljeprisene fortsetter oppturen i asiatisk handel.

Brent-oljen stiger 0,9 prosent til 28,73 dollar fatet, WTI-oljen 1,9 prosent til 27,29 dollar fatet.

