Oslo Børs smeller rett opp

Etter 51 minutters handel står hovedindeksen på Oslo Børs i 698,32, etter en oppgang på 4,6 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 1.651 millioner kroner.

Toneangivende Europa-børser stiger også kraftig, deriblant tyske DAX på pluss 5,3 prosent.

Sentralbanker pøser på

Oppgangen kommer i kjølvannet av bred oppgang på Wall Street i går og kraftig børsoppgang i Asia tidligere i dag.

Sentralbankene fortsetter å pøse på med tiltak for å lindre de økonomisk enorme effektene av coronaviruset. Norges Bank har kommet med et nytt rentekutt , mens sentralbanksjef i Europa, Christine Lagarde, åpner for enda tyngre skyts etter den gigantiske pakken som ble lansert før denne uken.

Den norske kronen har reagert med å styrke seg. EURNOK står i øyeblikket i 11,81.

Trump griper inn i priskrig?

Og ikke minst har oljeprisene fortsatt oppturen.

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 29,86 dollar fatet, opp 4,9 prosent så langt i dagens handel. Til sammenligning ble Brent-oljen omsatt for rundt 26,50 dollar ved stengetid torsdag.

WTI-oljen stiger 6,4 prosent til 28,51 dollar fatet.

Prisoppgangen henger sammen med rykter om at USA kommer til å blande seg i den pågående priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland.

Oljeaksjer, Yara

På Oslo Børs reagerer Equinor med å stige 5,7 prosent til 114,40 kroner, mens Aker BP legger på seg 9,2 prosent til 99,30 kroner.

I oljeservice merker vi oss blant annet at PGS spretter opp 16,6 prosent til 3,70 kroner og BW Offshore 16,1 prosent til 16,88 kroner.

Blant øvrige tungvektere spretter DNB opp 4,5 prosent til 113,20 kroner, mens Yara utmerker seg med en oppgang på 8,1 prosent til 330,60 kroner.

Hydro steg nesten 12 prosent i går, og er blant få tungvektere som faller, nærmere bestemt med 0,7 prosent til 24,47 kroner hittil i fredagens handel. Selskapet har begynt å stenge ned noen anlegg i Sør-Europa som en effekt av coronakrisen.

Hos Orkla går driften foreløpig normalt, men selskapet opplever økt omsetning på enkelte produkter under coronakrisen. Aksjen er ned 1,5 prosent til 85,80 kroner.

Sletter ordrebok i Norwegian

Regjeringen kom i går med lånegarantier på seks milliarder kroner til luftfarten, hvorav tre milliarder til Norwegian. Flere meglerhus tror dette ikke er tilstrekkelig.

DNB Markets peker i dagens aksjerapport på at det ikke vil være mulig for flyselskapet å hente inn kapital til gjeldende betingelser.

«Slik vi ser det vil det i litt varierende grad bli utfordrende å innfri betingelsene som stilles for å frigjøre midlene», skriver meglerhuset.

Selskapet skrev selv i en oppdatering i går kveld at man beholder sine rådgivere for evaluering og handling ut fra gårsdagens krisepakke.

Aksjen har blitt pauset fredag morgen, for at børsen skal undersøke omstendigheter rundt prisingen av aksjen. Klokken 09.44 skriver børsen at ordreboken i Norwegian vil bli slettet.

Oslo Børs vil overføre aksjen til såkalt teknisk suspensjon. Børspausen ble avsluttet 09.45, med en gjenåpningsauksjon frem til 10.00.

SAS stiger for øvrig 3,5 prosent til 10 kroner, etter å ha fått 1,5 milliarder i garantier fra den norske regjeringen.

Trøim-rigger til topps

Kriserammede Borr Drilling følger opp gårsdagens 43 prosents oppgang med nye 40 prosent til 5,25 kroner så langt fredag.

Next Biometrics dundrer opp 35 prosent til 1,76 kroner hittil. Selskapet melder om en ny ordre i India fredag.

Vinnerlisten toppes av Otello, som spretter opp over 60 prosent til 13 kroner.

Rundt 50 aksjer stiger tosifret, og vi merker oss blant andre Kongsberg Automotive på pluss 25 prosent til 1,83 kroner og REC Silicon på pluss 16,3 prosent til 3,04 kroner.

En kort taperliste toppes av Wilson, som faller 8,3 prosent til 20 kroner.