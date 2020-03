Oslo Børs i pluss etter vinglete avslutning på uken

Børsoppgang i USA og Asia, nytt rentekutt fra Norges Bank samt redningspakke til luftfarten var utgangspunktet da Oslo Børs åpnet fredag. Og hovedindeksen var tidlig opp rundt 5 prosent.

Utover dagen gikk det imidlertid langsomt tilbake, og i 15-tiden var hovedindeksen endatil i minus. Det endte imidlertid med en oppgang på 0,2 prosent til 668,77 poeng.

Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis ble på 10,2 milliarder kroner.

Sikksakk i olje

Også oljeprisene svingte. Ved lunsjtider var Brent-oljen opp over 4 prosent, og over 30 dollar, mens den ved børsslutt var ned 3,4 prosent til 29,26 dollar pr. fat. WTI-oljen var ned 8,2 prosent til 23,79 dollar fatet. Ved børsslutt torsdag kostet Brent-oljen imidlertid rundt 26,50 dollar.

Det høyere prisnivået i løpet av fredagen bidro til å løfte Equinor 3,3 prosent til 111,75 kroner. Aker BP endte opp solide 10,8 prosent til 100,75 kroner, mens DNO steg 7,4 prosent til 3,17 kroner.

Ustabilt i Norwegian-cockpit

Svingninger var det også i Norwegian, som ikke holdt stø kurs gjennom fredagen.

Etter regjeringens lansering av lånegarantier på 6 milliarder til luftfarten, hvorav rundt halvparten er tiltenkt Norwegian, var aksjen på det meste oppe i 14,71 kroner fredag. Den avsluttet på 11,45 kroner torsdag.

Flere meglerhus mener imidlertid en sådan pakke ikke er tilstrekkelig for flyselskapet, og utover dagen mistet det høyde. Da børsen stengte, var Norwegian ned 7,0 prosent til 10,65 kroner. SAS steg derimot 1,7 prosent til 9,82 kroner i Oslo.

Tungt i sjømat

Mowi utmerket seg også negativt mot slutten av dagen. Aksjen endte ned hele 10,2 prosent til 175,50 kroner.

Intrafish melder, ifølge TDN Direkt, at lakseprisene faller, men at det er stor usikkerhet rundt hvor stort fallet blir. Det rapporteres også om enorme utfordringer med logistikken, spesielt med flytransport.

Bakkafrost endte ned 6,5 prosent til 529,50 kroner, og SalMar falt 2,1 prosent til 405,10 kroner. Grieg Seafood-fallet ble på bare 0,7 prosent, mens Lerøy Seafood falt 3,8 prosent til 49,98 kroner.

Fart i gass

Gassrederiene Avance Gas og BW LPG steg henholdsvis 16,4 og 11,2 prosent til 19,50 og 30,48 kroner.

SATS steg 11,3 prosent til 13,00 kroner. Treningskjeden har nedjustert estimatet på hvor mye selskapet regner med å tape på grunn av coronaviruset og det at selskapet har måttet stenge sine sentre.

Tungvekterne DNB og Hydro endte henholdsvis flatt på 108,30 kroner og ned 6,5 prosent til 23,05 kroner. Hydro, som torsdag steg nesten 12 prosent, har begynt å stenge ned noen anlegg i Sør-Europa som følge av coronakrisen.

Yara steg 3,6 prosent og Nel 4,8 prosent.

Vinner og taper

Next Biometrics lå lenge an til å gjøre det best i prosent fredag. Aksjen steg 32,8 prosent til 1,73 kroner, etter at selskapet meldte om en ny ordre fra India verdt rundt 4 millioner kroner.

Kriserammede Borr Drilling steg imidlertid mest. Aksjen endte opp 43,9 prosent til 5,45 kroner, etter et byks på 40 prosent torsdag.

SoftOx Solutions, som jobber med et nytt hånddesinfeksjonsmiddel, steg 20,0 prosent til 48,00 kroner, etter å ha meldt at de første leveransene av middelet kan ventes i løpet av to uker.

Merkur Market-noterte Black Sea Property falt 21,8 prosent på minimal omsetning. DOF falt 16,8 prosent til 79 øre.