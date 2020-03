Fallet på Wall Street fredag kom til tross for at amerikanske myndigheter ønsker å hjelpe økonomien.

Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets minner om at det har kommet en rekke tiltakspakker internasjonalt de seneste ukene for å motvirke effektene fra coronaviruset.

I et intervju med TDN Direkt sier han at markedene priser inn en veldig svak utvikling i andre kvartal, mens man i tredje og fjerde kvartal tror på en bedring.

Videre esklaering av utbruddet av coronaviruset preget finansmarkedene globalt. I skrivende stund har det blitt bekreftet 271.639 smittetilfeller og 11.299 har mistet livet på grunn av viruset.

Italia er det landet viruset sprer seg raskest, med 5.986 nye smittede det siste døgnet. Også i USA spres viruset raskt, med 4.332 nye tilfeller det siste døgnet. Totalt har Italia og USA henholdsvis 47.021 og 18.121 smittede mennesker.

Til sammenligning har Norge totalt 1.924 smittede og syv har mistet livet så langt.

Indeksene stupte

Dow Jones stupte 4,55 prosent til 19.174,0 og er med det ned 32,8 prosent i år. Den siste uken har indeksen falt 17,3 prosent.

Tre av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg fredag.

Travelers Cos var dagens vinner med en oppgang på 4,2 prosent.

Walt Disney var dagens taper med et stup på 9,6 prosent.

Kjente selskaper som Boeing og Microsoft falt henholdsvis 2,8 og 3,8 prosent.

Nedgangen i Boeing kom i kjølvannet av styremedlemmet, Nikki Harley, som har gått ut av styret. Bakgrunnen skal være at Harley er misfornøyd med at flyprodusenten søker hjelp fra myndighetene på 60 milliarder dollar.

Avgangen kom kort tid etter at analytikere har kritisert selskapet for å be om hjelp fra regjeringen, mens konsernsjefen beholder høy lønn og utbytte som opprettholdes.

Rekyl i reiseliv

S&P 500 endte ned 4,34 prosent til 2.304,9. Det vil si at indeksen har falt 28,7 prosent hittil i år, og 15 prosent den siste uken.

Dagens vinner ble cruisegiganten Carnival som hoppet 19,7 prosent. Likevel har selskapet falt 71,3 prosent på børs den siste måneden.

Like etter fulgte MGM Resorts International, som tilbyr overnattingstjenester. Selskapet klatret 18,3 prosent.

På motsatt side var Flir Systems øverst på taperlisten etter et kollaps på 18,7 prosent.

Flyselskapet United Airlines Holdings hoppet 15,1 prosent. Oppgangen kom etter at Apollo Global Management kjøpte deler av selskapets lån. Det vil forbedre likviditeten til flyselskapet.

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 3,79 prosent til 6.879,5. Indeksen har dermed falt 23,3 prosent siden nyttår, mens den er ned 12,6 prosent den siste uken.

Facebook falt 2,2 prosent, mens Apple stengte ned 6,4 prosent og Amazon falt 1,9 prosent.

Netflix var opp 0,2 prosent, mens Alphabet (Google) endte ned 3,9 prosent.

Inne på vinnerlisten var også Uber som steg 4,9 prosent. Oppgangen kom i kjølvannet av analytiker Brian Fitzgerald i Wells Fargo som mener at investorer kan kjøpe selskapet til en rabatt på 50 prosent. Fitzgerals viser til Ubers posisjon i forhold til nye innovative løsninger og færre personlige bilkjøp.

Dagens vinner ble Bellerophon Therapuetics med en oppgang på 431 prosent.

Høyest på taperlisten var Sabre, som stupte 86,9 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 7 prosent til 67.

Gullprisen var opp 0,5 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.487,1 dollar.

Nordsjøoljen var ned 3,6 prosent etter pågående priskrig og eskalering av utbruddet av coronaviruset.

3-måneders rente falt 0,3 basispunkter til 0,033 prosent.

Renten på 2-åringen hadde en nedgang på 14,3 basispunkter til 0,340 prosent.

10-års renten falt 26,9 basispunkter til 0,889 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 31,6 basispunkter til 1,472 prosent.