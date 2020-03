Oslo Børs åpner rett ned

Oslo Børs faller i åpningen mandag.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 653,27, ned 2,31 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 821 millioner kroner.

I USA stanset Demokratene ifølge NTB i natt den økonomiske redningspakken på opptil 2.000 milliarder dollar. Nå fortsetter diskusjonene mellom Demokratene, Republikanerne og Donald Trumps administrasjon i Det hvite hus.

Pakken ble avvist med det argumentet at den ikke var tilstrekkelig til å komme det hardt rammede næringslivet til unnsetning eller for å sikre nødvendig utstyr til helsevesenet.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 1,76 prosent til 28,49 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,48 prosent til 24,72 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 29,26 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Markedsstrateg Stephen Innes i AxiCorp sier ifølge TDN Direkt at oljemarkedene er ned mandag, som et resultat av ytterligere forebyggende og begrensende coronavirusrelaterte tiltak.

– Folk jobber eller blir hjemme, og bruker bare bilene sine for essensielle ting, samtidig som total etterspørselsødeleggelse setter seg, sier han.

Sjefanalytiker Giovanni Serio i Vitol venter ifølge nyhetsbyrået at oljeetterspørselen vil falle med mer enn ti millioner fat pr. dag, eller rundt 10 prosent av det daglige globale oljeforbruket.

Goldman Sachs på sin side estimerer ifølge TDN Direkt at oljeetterspørselen kan falle med åtte millioner fat olje pr. dag, som en konsekvens av lavere økonomisk aktivitet.

Equinor er ned 4,43 prosent til 106,80 kroner, mens Aker BP svekkes 3,33 prosent til 97,40 kroner.

Sistnevnte kunne i morges melde at de fortsatt har ambisjoner om å dele ut utbytte til investorene de neste kvartalene, men understreker at før et utbytte blir konkludert, må styret gjøre en helhetlig vurdering av alle relevante faktorer.

I rødt

Nel faller mandag morgen 8,95 prosent til 9,21 kroner. Selskapet meldte søndag at de nå må stenge ned fabrikken i Walingford i USA som følge av coronaviruset.

Norwegian svekkes 13,45 prosent til 9,22 kroner. Torsdag ble det kjent at regjeringen stiller med en krisepakke på inntil 6 milliarder kroner til flyselskapene, hvorav Norwegian får tilgang til 3 milliarder.

XXL faller videre mandag. Aksjen er nå ned 6,87 prosent til 4,45 kroner, og er hittil i år svekket over 73 prosent.

Sportskjeden meldte i morges om stor nedgang i salget, og permitterer nå 1.200 ansatte.

Norske Skog stenger produksjonsanlegg som følge av en coronasmittet ansatt. Aksjen er nå ned 3,51 prosent til 30,11 kroner.

Ellers melder Wallenius Wilhelmsen at de nå trekker utbytte, skroter opptil fire fartøy, samt setter inntil ti skip i opplag. Nyheten sender aksjen ned 7,21 prosent til 7,98 kroner.

Stiger

Vinnerlisten er relativt kort mandag morgen. Øverst troner Next Biometrics med en oppgang på 27,17 prosent til 2,20 kroner.

Hofseth Biocare melder at de har hentet penger. Biotekselskapet har gjennomført en rettet emisjon til en kurs på 6,73 kroner, og med et bruttoprovenyet på cirka 21,9 millioner kroner.

Aksjen stiger 0,30 prosent til 6,62 kroner.