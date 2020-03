Oslo Børs fortsetter ned

Ved lunsjtider er Oslo Børs ned 3,3 prosent og hovedindeksen står i 646,99. Det er hittil omsatt aksjer for 2,3 milliarder kroner. Sist gang børsens hovedindeks var under 650 poeng var i november 2016.

Det er tørrlast-aksjene som får mest juling og oljeselskapene har det heller ikke godt om dagen som følge av rekordlave oljepriser.

Oljeprisen

Brent-oljen er ned 6,12 prosent til 25,78 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 4,3 prosent til 22,42 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 29,26 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Vi må 17 år tilbake i tid – helt tilbake til 2003 – for å finne lavere nivå på oljeprisen.

– Selv om oljeprisene på en eller annen måte klarer å sprette tilbake litt mer, er oljen på vei nedover. Etterspørselen etter råolje vil bli verre og verre etter hvert som flere land intensiverer nedleggelsen av ikke-essensielle virksomheter, sier Edward Moya, markedsanalytiker i OANDA, til Reuters.

Equinor er ned 2,4 prosent til 109,30 kroner, mens Aker BP svekkes 1,5 prosent til 99,20 kroner.

Sistnevnte kunne i morges melde at det fortsatt har ambisjoner om å dele ut utbytte til investorene de neste kvartalene, men understreker at før et utbytte blir konkludert, må styret gjøre en helhetlig vurdering av alle relevante faktorer.

Tørrlast stuper

Dagens store taper er tørrlast-selskapet 2020 Bulkers. Aksjen er hittil ned 13,9 prosent til 41 kroner. En annen tørrlastgigant, Star Bulk Carriers, faller også tungt og er ned 8,5 prosent til 65 kroner.

Borr Drilling er ned tosifret i starten av uka – ned 10,2 prosent til 4,90 kroner.

Norwegian svekkes 9,1 prosent til 9,67 kroner. Torsdag ble det kjent at regjeringen stiller med en krisepakke på inntil 6 milliarder kroner til flyselskapene, hvorav Norwegian får tilgang til 3 milliarder.

XXL faller videre mandag. Aksjen er nå ned 8,32 prosent til 4,43 kroner, og er hittil i år svekket over 73 prosent.

Sportskjeden meldte i morges om stor nedgang i salget, og permitterer nå 1.200 ansatte.

Ellers melder Wallenius Wilhelmsen at det nå trekker utbytte, skroter opptil fire fartøy, samt setter inntil ti skip i opplag. Nyheten sender aksjen ned 7,21 prosent til 7,98 kroner.

Bank og sikkerhet vinner

Vinnerlisten har fått noe lengde midt på dagen, og toppes av Next Biometrics med en oppgang på 27,75 prosent til 2,20 kroner.

Mest omsatt er imidlertid Sbanken. Aksjen er opp 3,5 prosent og står i 41,50 kroner ved lunsjtider.

Hofseth Biocare melder at det har hentet penger. Biotekselskapet har gjennomført en rettet emisjon til en kurs på 6,73 kroner, og med et bruttoprovenyet på cirka 21,9 millioner kroner.

Aksjen stiger 3,6 prosent til 6,84 kroner.