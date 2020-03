Nytt kraftig fall på Wall Street

Det var bred nedgang på Wall Street mandag. Alle de tre toneangivende indeksene falt.

Det skjedde til tross for at USAs sentralbank, Federal Reserve, meldte at den vil støttekjøpe verdipapirer, inkludert selskapsobligasjoner, for et ubegrenset beløp.

"Fed forplikter seg til å ta i bruk alle virkemidler for å støtte husholdninger, bedrifter og den amerikanske økonomien i denne utfordrende tiden", skrev Fed i pressemeldingen.

Utover det ordinære QE-programmet så vil Fed innføre i samarbeid med det amerikanske finansdepartementet et nytt låneprogram for å sikre kredittilførsel til bedrifter og husholdninger med inntil 300 milliarder dollar. Det er bedrifter som er kredittverdige som vil få tilgang til disse lånene.

- Selv om Feds handlinger er en enorm hjelp, er den eneste måten markedet vil finne varige bedringer når økonomien får lov til å komme tilbake til live, eller når det i det minste er en klar vei på hvordan det vil skje, skrev Paul Hickey i Bespoke Investment Group, ifølge CNBC.

Børsene snudde nedover da det ble klart at Senatet ikke har klart å komme til enighet om en stimuluspakke til økonomien. Det er andre gang på under 24 timer at de ikke har klart å bli enige om en avtale som skal bekjempe de økonomiske konsekvensene av viruset.

Tidligere på dagen uttalte finansminister Steven Mnuchin til CNBC at en avtale var veldig nære.

Økonomisk rådgiver Larry Kudlow i Det hvite hus uttalte lørdag at stimuluspakken vil bli på over 2.000 milliarder dollar, som tilsvarer om lag 10 prosent av USAs BNP.

De ferskeste tallene viser nå at minst 41.500 er smittet av viruset i USA, og minst 499 har mistet livet.

Dow Jones falt 3,04 prosent til 18.591,93.

26 av de 30 aksjene i indeksen falt, og indeksen er nå på sitt laveste siden november 2016.

Vinneren ble Boeing som steg 11,21 prosent etter det ble klart at flyprodusenten ville stenge fabrikkene i Seattle i minst to uker. I tillegg oppgraderte Goldman Sachs aksjen fra nøytral til kjøp, ifølge CNBC.

Microsoft falt 1,30 prosent, mens Apple falt 2,12 prosent.

Exxon Mobil falt 3,76 prosent.

Taperen ble United Technologies som falt 9,12 prosent.

Nasdaq falt 0,27 prosent til 6.860,67.

Amazon steg 3,07 prosent etter at selskapet meldte det vil øke overtidsbetalingen til lagerarbeidere etter en kraftig økning i bestillinger, ifølge CNBC.

Facebook falt 1,09 prosent, mens Alphabet endte ned 1,32 prosent.

Netflix steg 8,24 prosent etter at analytiker i Baird, William Power, oppgraderte -aksjen fra nøytral til «outperform», ifølge Marketwatch.

Tesla steg 1,58 prosent.

S&P 500 falt 2,93 prosent til 2.237,40.

Royal Caribbean Cruises fikk en solid revansj mandag etter siste tids krakk i aksjen. Cruiserederiet steg hele 18,56 prosent, og ble vinneren i indeksen.

Norwegian Cruise Lines klatret 10,89 prosent.

Klesgigantene Macys og Gap falt 20,27 og 19,75 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, falt 3,92 prosent til 63,45.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen opp 0,78 prosent til 27,19 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 3,27 prosent til 23,37 dollar per fat.

Den amerikanske 10-åringen er ned 9,3 basispunkter, og yielder nå 0,76 prosent. 2-åringen er ned 5,3 basispunkter til 0,29 prosent, mens 30-åringen er ned 7,6 basispunkter til 1,35 prosent.

Gullprisen er opp hele 5,36 prosent til 1.564,20 dollar per unse.