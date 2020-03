Oslo Børs fyker rett opp i åpningen

Oslo Børs stiger kraftig tirsdag morgen.

Etter 28 minutt handel står hovedindeksen i 659,62, opp 3,71 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 894 millioner kroner.

Oljeprise og Fed

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 4,10 prosent til 30,50 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 5,22 prosent til 26,81 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 25,90 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

USAs sentralbank, Federal Reserve, meldte mandag kveld om støttekjøp av verdipapirer, inkludert selskapsobligasjoner, for et ubegrenset beløp.

Edward Moya, markedsanalytiker i OANDA, sier ifølge TDN Direkt at oljeprisen stiger på bakgrunn av den svakere dollaren som stammer fra den amerikanske sentralbankens tiltak.

– WTI-råoljens volatilitet vil forbli høy, og tradere bør ikke bli overrasket om denne oppgangen til slutt falmer, sier han.

Barclays skriver ifølge TDN Direkt i en rapport tirsdag at oljeprisene sannsynligvis vil forbli under press inntil virussituasjonen snur seg til det bedre. Hvis det fortsetter den retningen markedsbalansen er på vei, vil til og med ikke Saudi-Arabia og Russland være immune mot prisnedgangen, til tross for lave driftskostnader.

«Derfor, så usannsynlig som det kan virke på dette tidspunktet, utelukker vi ikke helt et samarbeidsinngrep for å støtte markedsfundamentene på kort sikt», heter det i rapporten.

Equinor er opp 5,56 prosent til 110,05 kroner, mens Aker BP styrkes 6,15 prosent til 107,80 kroner.

Opptur

Norwegian stiger nå 8,26 prosent til 9,68 kroner, etter å ha falt 16 prosent mandag.

Flyselskapet kunne i morges melde at de nå oppfyller kriteriene for en garanti på 300 millioner kroner fra staten.

Det var torsdag i forrige uke regjeringen la frem en flypakke med garantier på totalt seks milliarder kroner, hvorav opptil tre milliarder er rettet mot Norwegian.

Også Bank Norwegian stiger markant, og er nå opp 15,02 prosent til 39,98 kroner.

Tirsdag morgen ble det kjent at Nordic Capital har kjøpt ytterligere 7,6 millioner aksjer i Norwegian Finans Holding. Kursen var på 35 kroner pr aksje fra en gruppe selgere, inkludert Green 91, som er kontrollert av Lars Ola Kjos.

Ellers blant tungvekterne stiger DNB 4,98 prosent til 106,55 kroner, mens Nel er opp 5,89 prosent til 10,16 kroner. Subsea 7 er opp 10,71 prosent til 45,18 kroner.