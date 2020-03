Etter en positiv start på dagen peker nå pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 666,61 poeng, ned 0,7 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 3,2 milliarder kroner.

Store selskaper som DNB, Mowi og Telenor faller henholdsvis 0,6 prosent, 4,0 prosent og 2,6 prosent.

Amerikanske medier meldte onsdag morgen at Kongressen i USA og Det hvite hus har blitt enige om en krisepakke for å håndtere viruskrisen. Tirsdag kveld var det voldsom oppgang på Wall Street. Dow Jones hadde sin beste dag siden 1933.

Olje/Equinor

Et fat Nordsjøolje omsettes for 26,73 dollar, ned 3,6 prosent.

Equinor lanserte onsdag morgen nye krisetiltak på 3 milliarder dollar. Oljegiganten skal blant annet kutte i investeringer, reduserer leteaktiviteten, samt senker årets driftskostnader.

Aksjen stiger 2,1 prosent til 116,95 kroner.

Norwegian

Niels Smedegaard, styreleder i Norwegian, har i et intervju med danske Børsen oppfordret regjeringer i Danmark, Sverige og Norge om å vurdere konsekvensen av om flyselskapet ikke overlever dagens situasjon.

Den norske regjeringen har satt av tre milliarder kroner i garanti til Norwegian, men det avhenger av at det kriserammede flyselskapet innfrir en rekke krav. Nå mener Smedegaard at de bør få hjelp utenfor Norge også.

Aksjen faller 5,7 prosent til 8,57 kroner.

SATS

SATS opplyser i en børsmelding om at de vil åpne sine treningssentre igjen i Sverige fra torsdag. Selskapet opplyser at de ansatte vil ta ansvar for avstand mellom folk, redusere kapasitet for gruppetrening og ha flere økter utendørs. I Norge, Danmark og Finland er anbefalingene fra myndighetene å holde stengt til 13. april.

Aksjen stiger 5,8 prosent til 14,20 kroner.

SoftOx Solutions

Innovasjon Norge støtter SoftOx med et lån på 6 millioner kroner for å øke produksjonskapasitet på selskapets hånddesinfeksjonsmiddel, går det frem av en børsmelding.

Hånddesinfeksjonsmiddelet er fullt virucidalt som betyr at det kan inaktivere og bekjempe alle typer virus. Det ble bekreftet i en laboratorietest i Tyskland 11. mars.

Tirsdag klatret aksjen 13,9 prosent og onsdag stiger den ytterligere 8,3 prosent til 58,5 kroner.