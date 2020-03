Kjos og Kise sendte Norwegian til værs

Onsdag la hovedindeksen på Oslo Børs på seg 1,6 prosent før den sluttet på 682,47 poeng. Det ble omsatt aksjer for litt over 7,6 milliarder kroner.

Amerikanske medier meldte onsdag morgen at Kongressen i USA og Det hvite hus har blitt enige om en krisepakke for å håndtere viruskrisen.

Olje/Equinor

Ved børsslutt onsdag ble et fat Nordsjøolje omsatt for 27,40 dollar, ned 1,2 prosent. Tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viser at de amerikanske råoljelagrene økte med 1,6 millioner fat i forrige uke. Ifølge TDN Direkt var det ventet en vekst på 2,8 millioner fat.

Equinor lanserte onsdag morgen nye krisetiltak på tre milliarder dollar. Oljegiganten skal blant annet kutte i investeringer, reduserer leteaktiviteten, samt senker årets driftskostnader.

Aksjen klatret 8,5 prosent til 124,30 kroner.

Norwegian

HBK Holding har besluttet å tilbakekalle de aksjene i Norwegian som HBK har utlånt i markedet. Selskapet kontrolleres av Bjørn Kjos, Bjørn Kise og Tore Kjos.

Onsdag solgte HBK Holding 3.652 aksjer i Norwegian, hvilket resulterte i en eierandel på 9,99 prosent av aksjene i flyselskapet. HBK Holding trenger da ikke å børsmelde ytterligere salg før neste flaggegrense på fem prosent.

Aksjen hoppet 10,5 prosent til 10,05 kroner. Onsdagens høyeste notering var 12,31 kroner.

SATS

SATS opplyste i en børsmelding om at de vil åpne sine treningssentre igjen i Sverige fra torsdag. Selskapet opplyser at de ansatte vil ta ansvar for avstand mellom folk, redusere kapasitet for gruppetrening og ha flere økter utendørs.

I Norge, Danmark og Finland er anbefalingene fra myndighetene å holde stengt til 13. april.

Aksjen la på seg 8,8 prosent og sluttet på 14,60 kroner.

SoftOx Solutions

Innovasjon Norge støtter SoftOx med et lån på seks millioner kroner for å øke produksjonskapasitet på selskapets hånddesinfeksjonsmiddel. Hånddesinfeksjonsmiddelet er fullt virucidalt som betyr at det kan inaktivere og bekjempe alle typer virus. Det ble bekreftet i en laboratorietest i Tyskland 11. mars.

Tirsdag klatret aksjen 13,9 prosent og onsdag la den på seg ytterligere 11,1 prosent før den sluttet på 60 kroner.