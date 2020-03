Bred oppgang på Wall Street

De ledende amerikanske indeksene steg for tredje dag på rad til tross for elendige tall på antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims). Tallene viste at antall førstegangssøkende økte til 3.283.000 personer sist uke. Det representerer en solid økning fra uken der antall førstegangssøkende var 282.000. Denne ukens tall er rekord med god margin.

Støtte fra krisepakke

Torsdagens oppgang kom i lys av at det amerikanske senatet godkjente en krisepakke tilsvarende 2.000 milliarder dollar. Krisepakken skal redusere de økonomiske effektene fra coronaviruset. Også den amerikanske sentralbanken (Fed) har gjort sitt for å holde økonomien flytende. Fed har blant annet senket styringsrenten til nærmere null.

Fed-sjef Jerome Powell uttalte torsdag at Fed langt ifra er tomme for ammunisjon og vil fortsette å gjøre sitt for å støtte opp under økonomien.

Historisk oppgang

Gitt dagens oppgang er Dow Jones på ukesbasis opp nesten 20 prosent. Tirsdag opplevde indeksen sin største klatring på dagsbasis siden 1933, med en oppgang på 11 prosent.

Den legendariske traderen Paul Tudor Jones tror på sin side at det amerikanske aksjemarkedet skal ned igjen før det skal opp.

«Jeg tror aksjemarkedet bunner ut når vi ser en topp i virusspredningen. Etter det blir det rally», sa Jones til CNBC.

Opp, opp og opp

Dow Jones steg 6,24 prosent til 22.523. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte 29 av selskapene i grønt torsdag. Dagens suverene vinner ble flyprodusenten Boeing med en oppgang på 13,66 prosent. Oljeselskapet Chevron følger etter tross fall i oljeprisen torsdag, opp 9,83 prosent.

Storbankene JP Morgan og Goldman Sachs stengte begge solid opp, henholdsvis 7,13 og 6,76 prosent. Techselskapene Apple og Microsoft steg 5,26 og 6,26 prosent.

S&P 500 endte opp 6,24 prosent til 2.630,07.

Teknologitunge Nasdaq Composite stengte til 7.797,53, opp 5,60 prosent.

Elbilprodusenten Tesla gikk mot strømmen torsdag og stengte ned 2,06 prosent. Netflix og Facebook endte dagen opp henholdsvis 6,02 og 4,56 prosent, mens Amazon stengte opp 3,69 prosent.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 4,60 prosent til 61,24.

Oljeprisen faller mot sine laveste nivåer fra forrige uke i frykt for etterspørselssvikt den kommende tiden. I skrivende stund handles et fat Brent og WTI-olje til henholdsvis 26,64 og 23,03 dollar, ned 2,74 og 5,96 prosent.

Gullprisen er opp 0,59 prosent, og en unse gull koster 1.643,00 dollar.

Tremånedersrenten falt 3,8 basispunkter til negative 0,043 prosent.

Renten på 2-åringen falt 6,2 basispunkter til 0,274 prosent.

10-åringen falt 3,3 basispunkter til 0,829 prosent.

30-åringen falt 3,9 basispunkter til 1,407 prosent.