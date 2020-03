Oslo Børs åpner ned

(Saken oppdateres)

Oslo Børs faller i åpningen.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 680,64, ned 1,65 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 697 millioner kroner.

Regjeringen meldte under en pressekonferanse fredag morgen at de vil dekke en andel av faste utgifter for coronarammede bedrifter.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen ned 0,03 prosent til 28,64 dollar fatet (juni-kontrakten), mens WTI-oljen stiger 0,731 prosent til 25,79 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 26,95 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Ifølge medierapporter sliter Saudi-Arabia nå med å finne kjøpere til sin olje, melder TDN Direkt.

En anonym kilde sier ifølge nyhetsbyrået at fallet i etterspørselen er todelt. Hovedsakelig handler det om at de massive tiltakene som har blitt iverksatt over hele verden som følge av coronaviruset har satt en demper på reiseaktivitet, men også økte fraktpriser får skylden.

En svakere etterspørsel begrenser oppsiden i oljeprisen, ifølge analytikere.

Platts Analytics ser nå en bygging av råoljelagre på 500 millioner fat i sitt beste scenario, sammenlignet med 1 milliarder fat i det «verste scenarioet».

– Spredningen av coronaviruset vil føre til at etterspørselen etter olje vil falle med omtrent 20 millioner fat pr dag til 80 millioner fat, sa IEA-sjefen Fatih Birol torsdag, ifølge TDN Direkt.

Equinor er ned 2,99 prosent 119,95 kroner, mens Aker BP svekkes 3,37 prosent til 120,35 kroner.

Oppgang

PCI Biotech, som torsdag varslet at de blir tildelt nytt USA-patent, trolig i april, var en av gårsdagens største vinnere med en oppgang på 25,60 prosent.

Fredag styrkes aksjen ytterligere 14,45 prosent til 45,25 kroner på relativt høyt volum. Det gjør aksjen til dagens hittil største vinner.

Ellers blant de mest omsatte stiger Frontline 4,62 prosent til 90,60 kroner, og Nel klatrer 1,71 prosent til 10,71 kroner.

Kriserammede Norwegian er opp 2,37 prosent til 9,78 kroner.

Tor Olav Trøims-dominerte Borr Drilling åpnet markant opp fredag. Aksjen falt litt tilbake, men er nå opp 5,52 prosent til 5,28 kroner.

Riggaksjen har hatt det tungt på børs i år og er foreløpig ned over 90 prosent i 2020. Den seneste uken har den imidlertid hentet seg litt inn igjen, og er nå opp nær 40 prosent de siste syv dagene.

Taperne

EMGS er hardt rammet av coronakrisen, og aksjen topper fredag taperlisten med et fall på 12,33 prosent til 0,64 kroner.

Selskapet meldte i morges at de nå sier opp alle ansatte, med unntak av «skeleton crew» som vil bemanne salg fra multiklientbiblioteket.

Blant tungvekterne faller Bakkafrost 4,03 prosent til 492,80 kroner, og Orkla er ned 3,10 prosent til 86,96 kroner.