Tilbake til verdier før pandemien slo ut

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 674,78, ned 2,5 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 2,2 milliarder kroner.

Regjeringen meldte under en pressekonferanse fredag morgen at de vil dekke en andel av faste utgifter for coronarammede bedrifter.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen ned 2,2 prosent til 26,03 dollar fatet, mens WTI-oljen synker 2,1 prosent til 22,65 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 26,95 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Ifølge medierapporter sliter Saudi-Arabia nå med å finne kjøpere til sin olje, men de flørter nå med Russland for å få til en avtale.

– Vi er i kontakt med Saudi-Arabia og flere andre land. Basert på denne kontakten ser vi at om flere blir medlem i OPEC+ og vil være med, er det en mulighet for en felles avtale for å balansere oljemarkedene, sier Dmitriev ifølge Reuters.

– Spredningen av coronaviruset vil føre til at etterspørselen etter olje vil falle med omtrent 20 millioner fat pr dag til 80 millioner fat, sa IEA-sjefen Fatih Birol torsdag, ifølge TDN Direkt.

Equinor er ned 2,1 prosent 120,95 kroner, mens Aker BP svekkes 1,9 prosent til 122,15 kroner.

Tilbake til verdier før pandemien

Gaming Innovation Group vokser desidert mest på børsen i dag og er opp 28,2 prosent til 4,70 kroner. Det er samme verdier som før coronakrisen satte inn for fullt.

GC Rieber Shipping er også opp markant – 14,5 prosent til 5,70 kroner.

Ellers blant de mest omsatte stiger PCI Biotech 14 prosent til 45,05 kroner, og Olav Thon Eiendomsselskap klatrer 8 prosent til 107 kroner.

Kriserammede Norwegian er opp 4,2 prosent til 9,95 kroner.

Tor Olav Trøims-dominerte Borr Drilling åpnet markant opp fredag. Aksjen falt litt tilbake, men er nå opp 6,5 prosent til 5,32 kroner.

Riggaksjen har hatt det tungt på børs i år og er foreløpig ned over 90 prosent i 2020. Den seneste uken har den imidlertid hentet seg litt inn igjen, og er nå opp nær 40 prosent de siste syv dagene.

Taperne

EMGS er hardt rammet av coronakrisen, og aksjen har toppet taperlisten hele fredag med et fall på 16,2 prosent til 0,61 kroner.

Selskapet meldte i morges at de nå sier opp alle ansatte, med unntak av «skeleton crew» som vil bemanne salg fra multiklientbiblioteket.

Blant tungvekterne faller Bakkafrost 5 prosent til 487,40 kroner, og Yara er ned 1,9 prosent til 318,60 kroner.