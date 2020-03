Oljesektoren taper stort på mørkerød børs

Da Oslo Børs stengte fredag stod hovedindeksen i 666,86, ned 3,6 prosent, og det ble omsatt aksjer for 5,8 milliarder kroner.

Regjeringen meldte under en pressekonferanse fredag morgen at de vil dekke en andel av faste utgifter for coronarammede bedrifter, men det ser ikke ut til at tiltaket har fått ringvirkninger på børsen.

Oljeprisen stuper

Oljeprisene var distinkt nedover da børsen stengte fredag. Brent-oljen var ved børsslutt 6,6 prosent ned til 24,65 dollar fatet, mens WTI-oljen sank 7,6 prosent til 21,38 dollar fatet.

Tross laveste oljepris siden 2002 ser John Olaisen, oljeanalytiker og analysesjef i ABG Sundal Collier, positivt på Equinor og Aker BP.

– Selskapene har sterk balanse og fleksibilitet i investeringene og kostnadene. De vil kunne bruke denne nedturen til å stå enda sterkere når ting blir bedre, mener Olaisen.

Equinor endte fredag ned 6,6 prosent 115,55 kroner, mens Aker BP ble svekket 5,2 prosent til 118,10 kroner. Fra topp til bunn er Aker BP-kursen 66 prosent lavere, inkludert utbytte. For Equinor er tallet 50 prosent siden toppen i september 2018.

– Disse lavrisikoaksjene innenfor oljebransjen har falt så mye at risk/reward nå ser veldig bra ut, sier analytiker Olaisen.

Tilbake til verdier før pandemien

Dagens vinner ble det norske farmasøytselskapet Vistin Pharma – kontrollert av Øystein Stray Spetalen – opp 18,2 prosent til 7 kroner.

Gaming Innovation Group hadde også en god dag og endte opp 16 prosent til 4,25 kroner. Spillselskapet kan juble over å ha truffet tilsvarende verdier som før coronakrisen satte inn for fullt.

Blant de mest omsatte steg Frontline 3,9 prosent til 90 kroner, og Adevinta endte opp 6,8 prosent til 85 kroner.

Kriserammede Norwegian er ned 0,3 prosent til 9,52 kroner.

Taperne

EMGS er hardt rammet av coronakrisen, og aksjen toppet taperlisten fredag med et fall på 22,5 prosent til 0,56 kroner.

Selskapet meldte fredag at de sa opp alle ansatte, med unntak av «skeleton crew» som vil bemanne salg fra multiklientbiblioteket.

Blant tungvekterne falt også Mowi markant ned 6 prosent til 156,95 kroner. Bakkafrost endte ned 8,2 prosent til 471,40 kroner, og Yara var ned 3,9 prosent til 312,20 kroner.