Bankaksjer falt i Europa

Aksjekurser i europeiske banker falt betydelig på mandag etter at den europeiske sentralbanken før helgen har bedt banker i eurosonen om å fryse utbytter og tilbakekjøp av egne aksjer.

Nyheten tynget sektoren selv om det i Europa er mange store banker som i utgangspunktet ikke har kapasitet til utbytter og tilbakekjøp.

Aksjekursene i ING, KBC, UniCredit, ABN Ambo, BNP Paribas og Societe Generale falt mellom 5 og 10 prosent på mandag.

Den paneuropeiske indeksen Stoxx50 var ned rundt 1,1 prosent mandag ettermiddag. Deutsche Post, Total og Air Liquide var aksjene som steg mest, med en oppgang på mellom 3 og 4 prosent. Airbus var aksjen som falt mest sammen med bankaksjene. Airbus-kursen var ned nær 10 prosent.

Amerikanske førhandelindekser indikerte en positiv åpning på rundt 0,5 prosent. I helgen kunngjorde USAs president, Donald Trump, at tiltakene for å hindre ytterligere smittespredning forlenges til ut april. I USA har over 140.000 mennesker blitt smittet av det nye coronaviruset.