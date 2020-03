Wall Street åpner i grønt

Ett minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 1,4 prosent og står i 7.695,35 poeng mens Dow Jones står i 21.854,08 poeng etter en oppgang på 1,1 prosent. S&P 500 åpner opp 1,4 prosent til 2.577,13 poeng.

Oppdatering: Etter en times handel er Nasdaq opp 2,86 prosent til 7.803,04 poeng. Dow Jones er opp 1,6 prosent til 21.979,98 poeng. S&P 500 er opp 1,9 prosent til 2.588,97 poeng.

Etter tre dagers rekordøkning falt børsen over dammen markant fredag, mest sannsynlig som følge av den drastiske økningen i coronasmittede i New York-regionen.

Coronamedisin-aksjer dominerer på vinnerlistene også i USA. Johnson & Johnson melder om at deres coronamedisin vil kunne testes på mennesker allerede i september, ifølge CNBC. Aksjen er opp 3,7 prosent i åpningsminuttene.

Investorer i villrede

Nyheten søndag da president Donald Trump kunngjorde at den delvise nedstengningen av amerikansk økonomi fortsetter ut april, dominerer for investorene, som er i villrede hvordan dette vil påvirke økonomien og aksjemarkedet.

Trump-administrasjonen anslår nå at flere millioner kommer til å bli smittet av coronaviruset, og at 100-200.000 kommer til å dø med en topp for dødstall i påsken.

I Central Park i New York er det etablert et feltsykehus med plass til 68 pasienter. Andre sykehus er fulle av pasienter.

– Før var det 1,2 millioner mennesker i New York som trengte mathjelp. Nå er det tre ganger så mange, sier Eric Ripert fra organisasjonen City Harvest.

Et lite lyspunkt er at en hurtigtest for å påvise smitte er godkjent til bruk i USA. Den vil kunne gi svar på om en person er smittet i løpet av 5 til 13 minutter.