Tankfest på grønn børs

Hovedindeksen sto ved børsslutt mandag i 686,93 poeng, og endte med det sterkt opp 3 prosent etter markant nedgang til under 650 poeng en halvtime etter børsåpning. Det ble omsatt aksjer for i underkant av 6 milliarder kroner.

Markedet vil fortsette å være ustabilt så lenge smittetallene skaper usikkerhet rundt omfanget og varigheten av coronakrisen, men JP Morgan tror bunnen er nådd.

Laveste oljepris på 18 år

Oljeprisen har falt dramatisk i mars etter at Saudi-Arabia og Russland startet priskrig, og er nå nede i laveste verdier siden mai 2002.

Brentoljen sto ved børsslutt ned 12,4 prosent til 22,60 dollar fatet. WTI-oljen var ned 7,5 prosent til 20,03 dollar pr. fat.

– Dette er en historisk oljepriskollaps. Det er ikke over ennå da det fysisk ikke er steder å lagre oljen, sier Jason Bordoff, som var energirådgiver i Obama-adminstrasjonen, til Financial Times.

Equinor endte opp 4,1 prosent til 120,25 kroner, mens Aker BP var opp 1,2 prosent til 119,50 kroner.

Tankfest og coronamedisin

Det var en god ukestart for shipping. Flere meglerhus tror på tankfest fremover og justerer opp kursmålene for tankrederiene på Oslo Børs.

Både Frontline og Okeanis stiger tosifret på børsen mandag. Førstnevnte steg 20 prosent til 108 kroner og Okeanis steg 20,5 prosent til 73,50 kroner. Hunter steg 13,2 prosent til 4,45 kroner.

Det viste seg også å bli en eventyrlig start på uken for SoftOx Solutions. En fersk børsmelding sa at danske forskere har fått 2,5 millioner danske kroner delfinansiert av SoftOx for å se på effekten av SoftOx' teknologi til inhalering for å motvirke virale og bakterielle infeksjoner i luftveier og lunger.

Aksjen er opp 25,2 prosent til 87 kroner. Siden nyttår er aksjen opp 184,3 prosent.

Oljeservice i fritt fall

Oljeserviceindeksen på Oslo Børs var ved børsslutt ned 50 prosent siden starten av coronakrisen.

Nest øverst på taperlisten endte Shelf Drilling som var ned hele 16,1 prosent til 5,64 kroner. Tett oppunder kom Northern Drilling ned 11,2 prosent til 2,73 kroner.

Borr Drilling er aksjen som har falt mest på Oslo Børs på ett år med hele 96,3 prosent. Mandag sto aksjen på stedet hvil og endte likt som ved børsåpning på 4,99 kroner.

Norwegian, som er i en kritisk posisjon, ble svekket med 2,6 prosent til 9,28 kroner.