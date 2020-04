Wall Street falt: Dow Jones' verste 1. kvartal noensinne

Det var ingen heia-rop som preget Wall Street tirsdag. Alle de tre toneangivende indeksene falt med godt over et prosent, utenom Nasdaq som falt 0,95 prosent. Det kunne se ut som at investorene sikret gevinst fra forrige ukes rally, og ikke minst gårsdagens da alle indeksene steg med over tre prosent og VIX-indeksen falt med over 12 prosent.

Gårsdagens oppgang kom etter at Donald Trump uttalte at han ga opp å oppheve USAs restriksjoner før påske, og uttalte forhåpninger om at utbruddet i stor grad vil være over i USA innen 1. juni.

I dag har Russland og USA inngått en avtale om at nasjonene skal diskutere hvordan de kan stabilisere oljemarkeder, ifølge Kreml.

Investorer sikret gevinst før nytt kvartal

Dow Jones hadde sitt verste kvartal noensinne, og mistet mer enn 23 prosent av sin verdi i løpet av de tre første månedene i 2020. S&P er ned 19,6 prosent dette kvartalet, noe som er indeksens største kvartalsvise tap siden det økonomiske kriseåret 2008. S&P var også på god vei til at 1. kvartal 2020 skulle bli indeksens verste siden 1938.

Det var ingen feiring for at 1. kvartal 2020 var over på Wall Street tirsdag, investorer solgte seg ut og sikret gevinst før nytt kvartal. Dow Jones var ned 1,84 prosent, og er med det ned 23,2 prosent hittil i år. Fem av de 30 selskapene som inngår i indeksen holdt seg grønne tirsdag, mens Home Depot og American Express ledet an indeksens 400-poengs fall med en nedgang på henholdsvis 4,79 og 5,15 prosent.

Macy's påvirkes av «social distancing»

S&P 500 endte ned 1,6 prosent til 2,584.59. Det vil si at indeksen har mistet en femtedel av sin verdi hittil i år, til tross for 5 prosent oppgang de siste fem dagene. Blant aksjene som stod for store fall tirsdag, ledet DXC Technology Co. og Macy's Inc. an med kursskrell på henholdsvis 9,63 og 8,75 prosent. Macy's blir i stor grad påvirket av sosial distansering som fører til mindre handling.

Teknologitunge Nasdaq falt 0,95 prosent til 7,700.10. Indeksen har dermed opplevd en nedgang på 14,18 prosent siden nyttår.

Av de mer kjente aksjene steg Facebook med 0,51 prosent, mens Tesla var opp hele 4,36 prosent. Netflix steg med 1,22 prosent.

Amazon falt med 0,72 prosent til 1 949,72 dollar pr. aksje.

VIX, eller fryktindeksen, falt 3,35 prosent til 55,17.

Gullprisen er ned 3,16 prosent til 1.591,30 dollar per unse.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen ned 0,18 prosent til 22,18 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 1,1 prosent til 20,31 dollar per fat.