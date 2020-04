I dag får vi vite rikets tilstand

I dag får vi industri-PMI for mars, og dermed også et inntrykk av at hvordan coronakrisen påvirker aktiviteten i norsk industri.

«Vi regner med å se et skarpt fall i industri-PMI for mars, tilsvarende som vi har sett blant våre handelspartnere», skriver Marius Gonsholt Hov i en rapport.

Vekstratene for de tradisjonelle aktørene i Europa, og industriproduksjonstallene for Tyskland spesielt, har fulgt hverandre nedover de siste par årene.

Når vi vet at våre viktigste handelspartnere er hardt rammet av coronakrisen, er det all grunn til å tro at den tradisjonelle delen av norsk industri får seg en trøkk.

Slik gikk det faktisk (oppdaterte PMI-tall for mars):

Lav oljepris og fall i BNP

Det ekstreme fallet i oljeprisen vil særlig gi seg utslag i reduserte leteinvesteringer og investeringer i felt i drift. Noe som vil gå klart utover aktiviteten hos leverandørene.

«Effekten vil nok komme mer til syne til neste år, ettersom det tar tid før endringer i oljeprisen påvirker investeringer innen leting og felt i drift. I alt står norsk industri overfor en lengre nedtur», skriver Gonsholt Hov.

Med utgangspunkt i arbeidsmarkedsstatistikken – som nå viser at 318.000 søknader om dagpenger har kommet inn til Nav– indikerer de siste tallene et fall i BNP på 11-12 prosent når vi nå går inn i andre kvartal.

Globalt

Som i Norge står også PMI-indeksene i sentrum i det store utland i dag. Vi får endelige PMI-indekser for industrien i både eurosonen, Storbritannia og USA (ISM-indeks), som i alle tilfeller er ventet å være noe nedrevidert fra allerede lave nivåer.

Vi har nylig fått tall som viser at den regionale industriindeksen fra Dallas Fed har gått fullstendig i kjelleren. Den falt til -70 fra 1,2. Ventet fall var til -6. Målingen i mars var den laveste siden 2004.

Dermed er også den brede ISM-indeksen ventet betydelig ned i mars. Konsensus ser for seg en nedgang til 45,0 i mars, ned fra 50,1. Indeksen er godt nede igjen i negativt territorium, og indikerer at industriproduksjonen faller med rask hastighet.