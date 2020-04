Onsdagens nyheter sender en rekke aksjer til himmels

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 696,05 poeng, ned 1,6 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,8 milliarder kroner.

Store selskaper som DNB og Hydro faller henholdsvis 2,3 prosent og 3,9 prosent mens Telenor stiger 0,9 prosent.

Olje/Equinor

Et fat Nordsjøolje omsettes for 25,50 dollar, ned 1,7 prosent. Saudi-Arabia og de andre landene i Opec kom tirsdag ikke til enighet om å møtes i april for å diskutere det seneste oljeprisfallet.

– Det er veldig usannsynlig at Opec, med eller uten Russland eller USA, vil gå med på endringer i volumer som en løsning for å motvirke etterspørselstap, sier analytiker Harry Tchilinguirian i BNP Paribas, ifølge TDN Direkt.

En spørreundersøkelse gjort av Reuters blant 40 analytikere viser at Brent-prisen nå ventes være på 38,8 dollar i 2020, sammenlignet med 60,63 dollar i en tilsvarende undersøkelse gjort i februar.

Equinor faller 3,1 prosent til 127,15 kroner.

XXL

XXL refinansierer, og har inngått en ny avtale med DNB og Nordea for totalt 1,45 milliarder kroner. I tillegg foreslår selskapet nå en tegningsrettsemisjon på drøyt 80 millioner aksjer til en kurs på 5,00 kroner. Det vil gi cirka 400 millioner kroner ekstra i kassen.

Altor, Ferd, Odin Norden og Odin Norge har garantert for til sammen 41,5 prosent av emisjonen.

Aksjen hopper 43 prosent til 6,72 kroner.

SoftOx Solutions

SoftOx Solutions meldte onsdag at første leveranse av selskapets hånddesinfeksjonsmiddel finner sted i dag.

SoftOx kan produsere 5.000 flasker om dagen, og innholdet skal ta liv av alle virus. Innen kort tid venter selskapet produksjon på 15.000 flasker, mens det i mai skal kunne produseres opptil 45.000 flasker om dagen.

Aksjen stiger 7,3 prosent til 88 kroner. Dagens høyeste notering har vært på 89,50 kroner.

Idex Biometrics

Idex Biometrics meldte i morges at selskapets teknologi med dobbelt grensesnitt nå er inkludert i FEITIAN Technologies' sertifiserte biometriske kontaktløse betalingskortløsning. Aksjen stiger 24,3 prosent til 0,78 kroner.

Subsea 7

Subsea 7 melder at de trekker guidingen for 2020, og frykter en dobbel smell fra coronaviruset og oljepriskollapsen. Aksjen faller 3,8 prosent til 47,65 kroner.