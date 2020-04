Europa-børsene kraftig ned

Etter to dager i pluss, bar det nedover igjen i Europa på onsdag. De store børsene var ned rundt 4 prosent, mens de amerikanske børsene så ut til å åpne ned rundt 3 prosent.

Både Frankfurt- og Paris-børsen falt rundt 4 prosent. I Madrid var imidlertid børsen kun ned rundt 2 prosent, og Oslo Børs var omtrent uendret.

CNBC forklarer fallet i de amerikanske førhandelindeksene med uttalelser fra Donald Trump om at USA må forberede seg på to «veldig, veldig tøffe uker». Det hvite hus estimerer at mellom 100.000 og 240.000 vil dø av coronaviruset i USA.

Enkelte andre har forklart de seneste dagers oppgang med at fond har måttet kjøpe aksjer mot slutten av måneden for å oppnå riktig vekting i aksjemarkedet i forhold til fondets mandat.

Jeffrey Gundlach i DoubleLine Capital sier til CNBC at han tror aksjemarkedet vil falle til nye bunner i april etter den lille rekylen vi har hatt den seneste uken.