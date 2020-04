Wall Street stupte videre – kollaps i luftfart etter turbulent periode

Onsdagens fall på Wall Street er ifølge Marketwatch den verste åpningen av et kvartal noen gang. Dow Jones-indeksen slo den 124 år gamle rekorden fra 1896, mens S&P 500-indeksen sin gamle rekord ble satt i 1932.

Fallet på Wall Street onsdag kom i kjølvannet av onsdagens ADP-tall, som indikererer sysselsettingen i privat sektor, for mars. Konsensus så for seg at sysselsettingen ville falle med 150.000 jobber

Faktum var at kun 27.000 jobber ble borte sist måned, ifølge ADP Employer Service.

Økonomien stopper opp i store deler av verden, fordi land stenger ned for å minske faren for smitte av coronaviruset. Smitten har spredt seg mer og mer i USA de siste dagene.

Totalt er 921.098 mennersker smittet av viruset globalt, hvorav 207.613 befinner seg i USA. Det siste døgnet ble det registrert rekordhøye 19.083 nye tilfeller i USA. Så langt har 4.609 mistet livet i USA.

Til sammenligning har Norge totalt 4.863 smittede og 44 har mistet livet så langt.

Donald Trump har varslet at USA vil holde på de strenge tiltakene mot viruset fremover. Han har også advart om at to smertefulle uker ligger foran dem.

Indeksene stupte

Dow Jones stupte 4,44 prosent til 20.943,5 og er med det ned 26,6 prosent i år. Indeksen åpnet med sitt største fall noen gang. Den gamle rekorden ble satt i 1896, da indeksen åpnet ned 4,32 prosent.

Ett av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag.

Walmart var dagens vinner med en oppgang på 0,6 prosent.

Boeing var dagens taper med et stup på 12,4 prosent. Den siste måneden har vært svært turbulent for flyprodusenten, med en nedgang på 53,9 prosent.

Finansgigantene JPMorgan og Goldman Sachs falt henholdsvis 6,2 og 6 prosent.

Nytt kurskollaps i cruise og luftfart

S&P 500 endte ned 4,41 prosent til 2.470,5. Det vil si at indeksen har falt 23,5 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Newmont som klatret 2,9 prosent.

På motsatt side var cruisegiganten Carnival øverst på taperlisten etter et kollaps på 33,2 prosent. Den siste måneden har aksjen kollapset 72,9 prosent, mens den er ned 83,5 prosent det siste året.

Tirsdag ble det kjent at selskapet skal gjennom en gigantisk refinansiering, hvor cruisegiganten skal hente 1,25 milliarder dollar i egenkapital og 4,75 milliarder dollar i obligasjonslån

Høyt inne på taperlisten var også cruise-konkurrentene Norwegian Cruise Line Holdings og Royal Caribbean Cruises, som stupte henholdsvis 13 og 19,9 prosent.

Luftfart ble også hard straffet på Wall Street onsdag. Delta Air Lines og Unites Airlines Holdings stupte henholdsvis 16,5 og 18,7 prosent. Fra 20. mars steg Delta Air Lines-aksjen omtrent 50 prosent på seks handelsdager, før den falt tilbake igjen på samme nivå.

United Airlines har de siste dagene signalisert at antall reisende i april vil falle kraftig, som en konsekvens av coronaviruset. one of the busiest business routes in the nation. Or what used to be before coronavirus walloped United and the rest of the world’s airline industry.

AT&T falt 3,8 prosent etter at analytiker Philip Cusick i JPMorgan nedgraderte aksjen til nøytral, fra tidligere overvekt. Cusick mener utbyttet for 2020 ikke kuttes, men er bekymret over selskapets mediaenhet.

Ga opp fiendtlig oppkjøp

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 4,41 prosent til 7.360,6. Indeksen har dermed falt 17,8 prosent siden nyttår.

Facebook falt 4,3 prosent, mens Apple stengte ned 5,3 prosent og Amazon falt 2,2 prosent.

Netflix var ned 2,4 prosent, mens Alphabet (Google) endte ned 5,2 prosent.

Tesla kollapset 8,1 prosent og stengte på 481,6 dollar.

Inne på taperlisten var HP og Xerox etter at Xerox ga opp kampen om et fiendtlig oppkjøp av HP. Selskapene stupte henholdsvis 14,5 og 7,1 prosent.

«Den pågående globale helsekrisen, som fører til makroøkonomisk og markedsuro, har skapt et miljø som gjør at Xerox ikke ønsker å fortsette med å forfølge en anskaffelse av HP», sa en talsperson i Xerox til Marketwatch.

Dagens vinner ble Diffusion Pharmaceuticals med en oppgang på 61,1 prosent.

Høyest på taperlisten var Akorn, som stupte 64,5 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 5,8 prosent til 56,7.

Gullprisen var opp 0,3 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.601,4 dollar.

Nordsjøoljen var ned 5,5 prosent etter en kraftig økning i oljelagrene, og en pågående oljepriskrig og coronavirus-pandemien.

3-måneders renten falt tre basispunkter til 0,100 prosent.

Renten på 2-åringen hadde en nedgang på 1,6 basispunkter til 0,230 prosent.

10-års renten falt 4,5 basispunkter til 0,632 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på fire basispunkter til 1,283 prosent.