Blandet stemning på Asia-børsene

I Japan faller Nikkei 0,95 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,04 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,33 prosent, og CSI 300 er opp 0,28 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,09 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,01 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia derimot svekkes 1,47 prosent. Straits Times i Singapore er ned 0,93 prosent.

Coronakrisen

Coronapandemiens påvirkning på den globale økonomien fortsetter å tynge markedene.

– Selv om vi tror markedene mer eller mindre har stabilisert seg, og at det ikke er sannsynlig at vi vil se de voldsomme bevegelsene vi har sett de siste to ukene, er utsiktene for resten av dette kvartalet og for andre kvartal i utgangspunktet avhengig av hvordan smittetallene faktisk utvikler seg i USA og Europa, sier investeringssjef i UBS Global Management, Kelvin Tay, til CNBC.