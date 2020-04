Oslo Børs åpner opp

(Saken oppdateres)

Oslo Børs stiger i åpningen torsdag.

Etter 22 minutters handel står hovedindeksen i 731,46, opp 1,65 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,1 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen opp 12,25 prosent til 27,77 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 8,34 prosent til 25,72dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 25,06 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Oljeprisen stiger torsdag morgen etter at president Donald Trump uttalte at han nå forventer en snarlig avtale mellom Saudi-Arabia og Russland for å få slutt på oljepriskrigen.

Russlands president Vladimir Putin sa ifølge TDN Direkt under et regjeringsmøte onsdag at både produsenter og konsumenter bør finne en løsning som vil bedre den «krevende» situasjonen i oljemarkedet.

Tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste i går at de amerikanske råoljelagrene økte med 13,8 millioner fat i forrige uke.

Saudi-Arabias råoljeproduksjon steg onsdag til mer enn 12 millioner fat pr. dag.

«Dette er et klart tegn på at Saudi-Arabia ikke er klare til å trekke seg tilbake i priskrigen, til tross for at Russland nå sier at de ikke vil øke produksjonen gitt overtilbudet i markedet», skriver ING i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

Equinor stiger 4,92 prosent til 141,75 kroner, mens Aker BP hopper hele 12,43prosent til 143,65 kroner. DNO fyker opp 22,74 prosent til 3,90 kroner.

Subsea 7 stiger 9,36 prosent til 54,68 kroner, mens Aker er opp 7,51 prosent til 2,49 kroner. TGS og Aker Solutions styrkes henholdsvis 9,88 prosent til 128,50 kroner og 10,34 prosent til 6,14 kroner.

PGS klatrer 14,32 prosent til 3,60 kroner og BW Offshore er opp 15,02 prosent til 20,98 kroner.

Ny opptur

Sportskjeden XXL, som var gårsdagens definitivt største vinner med en oppgang på 85 prosent, klatrer torsdag morgen nye 14,77 prosent til 9,98 kroner.

Selskapet meldte onsdag at de har sikret seg ny finansiering med bankene, samt at de vil hente 400 millioner friske kroner i en emisjon.

Kahoot! fyker også oppover torsdag. Selskapet kunne i morges melde at de i første kvartal blant annet økte omsetningen med 220 prosent til 6,4 millioner dollar. Også antall betalende brukere har får fått et løft.

Aksjen stiger 10,00 prosent til 66,00 kroner på høyt volum.