Oslo Børs fortsatt opp – Frontline får kjørt seg

Etter en sprek åpning, har stemningen dabbet litt av på Oslo Børs.

Hovedindeksen står i skrivende stund i 722,79, opp 0,45 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 3,5 milliarder kroner.

Gårsdagens kraftige fall på Wall Street ser ut til å snu til oppgang fra start i torsdagens handel. Amerikanske futures peker iallfall foreløpig i den retningen.

Toneangivende Europa-børser holder seg inne i positivt terreng. Tyske DAX stiger 0,4 prosent.

Trump trigger oljerally

Oljeprisene har fått seg et kraftig oppsving etter uttalelser fra USAs president Donald Trump om at Saudi-Arabia og Russland nærmer seg en avtale for å få slutt på oljepriskrigen.

Brent-oljen stiger 10,2 prosent til 26,83 dollar fatet, sammenlignet med 25,06 dollar da Oslo Børs stengte i går.

WTI-oljen spretter opp 7,5 prosent til 25,14 dollar fatet.

Senioranalytiker Craig Erlam i Oanda tar Trumps uttalelser med en klype salt.

«Hvor mange ganger har presidenten sagt noe som passende nok beveger markedene i den ønskede retningen. Kanskje tar jeg feil, men jeg har ikke hørt mye fra Saudi-Arabia eller Russland som indikerer at en avtale er dager unna», skriver han i en oppdatering torsdag.

Under et regjeringsmøte i går uttalte Russlands president Vladimir Putin ifølge CNBC at både produsenter og konsumenter bør finne en løsning som vil bedre den «krevende» situasjonen i oljemarkedet.

Skadeskutt rigg amok

Oljelagrene går bare én vei – i taket. Da hjelper det ikke at Saudi-Arabia i går økte sin produksjon til over 12 millioner fat per dag.

Tall fra amerikanske energimyndigheter viste i går at de amerikanske råoljelagrene steg 13,8 millioner fat til 469,2 millioner fat i forrige uke.

Oppsvinget i oljeprisene smitter naturligvis over på oljerelaterte aksjer på Oslo Børs.

Equinor stiger 5,7 prosent til 142,80 kroner, Aker BP 9,7 prosent til 140,45 kroner, mens DNO og BW Energy smeller opp hhv. 29,6 prosent til 4,12 kroner og 13,5 prosent til 10,20 kroner.

I oljeservice markerer Subsea 7 seg med 11,7 prosent oppgang til 55,84 kroner. TGS, PGS og Aker Solutions er også opp 10-12 prosent.

Aker legger på seg 7,3 prosent til 248,40 kroner, BW Offshore 19,0 prosent til 21,70 kroner.

Og ikke minst merker vi oss Prosafe, som går amok med hele 75,7 prosent oppgang til 1,95 kroner på gårsdagens melding om at kreditorene har gitt selskapet litt pusterom.

Frontline faller kraftig

På den negative siden blant de mest omsatte merker vi oss først og fremst Frontline, som trekker ned 10,1 prosent til 95,35 kroner, trolig på ryktene om en mulig avtale mellom Saudi-Arabia og Russland. En slik avtale vil bety mindre olje å frakte for tankrederiene.

Laksesektoren ser rødt etter at Nordea har nedgradert en rekke aksjer.

Mowi faller 2,4 prosent til 166,35 kroner, Salmar 2,3 prosent til 373,60 kroner og Bakkafrost 3,1 prosent til 513,50 kroner.

Ellers faller Telenor 1,3 prosent til 154 kroner DNB 1,2 prosent til 114 kroner og Orkla 3,2 prosent til 89,94 kroner.

XXL, Kahoot! i farten

I sjiktet bak alle oljeaksjene merker vi oss at XXL, som var gårsdagens definitivt største vinner med en oppgang på 85 prosent, klatrer nye 5,1 prosent til 9,14 kroner. Aksjen har da riktignok roet seg en del ned siden åpning.

Selskapet meldte onsdag at de har sikret seg ny finansiering med bankene, samt at de vil hente 400 millioner friske kroner i en emisjon.

Kahoot! stiger 5,8 prosent til 63,50 kroner på Merkur Market etter dagens melding om en 220 prosents økning i omsetningen i første kvartal, til 6,4 millioner dollar. Også antall betalende brukere har fått seg et løft.

Rederier får kjørt seg

Relativt sett er det bare to aksjer på taperlisten som faller mer enn nevnte Frontline.

Golden Energy Offshore Service går tilbake hele 37,5 prosent til 1,25 kroner, mens Wallenius Wilhelmsen stadig får kjørt seg – så langt i dag med 13,0 prosent nedgang til 8,84 kroner.

Vi merker oss videre at Axactor faller 6,2 prosent til 7,27 kroner.

Grieg Seafood følger laksesektoren ned ved å falle 6,0 prosent til 97,30 kroner, mens Gaming Innovation Group er i minus med 5,1 prosent til 4,68 kroner.