Wall Street trosser sjokktallene

Dow Jones åpnet ned 0,40 prosent til 20.860,20 poeng. Etter fem minutter er indeksen opp 0,31 prosent til 21.007,92 poeng.

S&P 500 startet i minus 0,30 prosent til 2.463,13 poeng. Fem minutter senere er det oppgang på 0,43 prosent til 2.481,17 poeng.

Nasdaq Composites falt 0,35 prosent til 7.342,02 poeng i åpningsminuttet, før den fem minutter senere var opp 0,34 prosent til 7.384,63 poeng.

Førhandelen pekte mot tydelig oppgang, men snudde ned da de svake makrotallene kom (se under). Wall Street ser ut til å riste av seg overraskelsen raskt.

Sjokktallene fra USA skremte derimot børsene i Europa, også Oslo Børs, fra grønt til rødt.

Nøkkeltall skuffet

Forrige uke ble det kjent at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) spratt opp til 3.283.000 fra uken før, etter en oppgang på over tre millioner.

Det var det høyeste antallet jobless claims siden tallene begynte å bli offentliggjort i 1967.

Ferske tall viser nå at jobless claims steg til 6.648.000 personer sist uke (per 28. mars). Det er langt verre enn det konsensus forventet, som var 3,5-3,7 millioner.

I en bisetning til slutt tar vi med at USAs handelsbalanse viste et underskudd på 39,9 milliarder dollar i februar, mot ventet et underskudd på 40,0 milliarder dollar.