Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 713,01 torsdag, etter en nedgang på 0,91 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for nesten åtte milliarder kroner.

Det er volatile tider, og etter en sprek åpning dabbet stemningen gradvis av utover dagen, før den surnet skikkelig med nye fall på Wall Street etter dagens skrekkelige jobbtall. Senere har USA-børsene snudd opp igjen.

Toneangivende Europa-børser holder seg i negativt terreng, og tyske DAX er ned 0,6 prosent.

Trump trigget oljerally

Oljeprisene fikk seg et kraftig oppsving etter uttalelser fra USAs president Donald Trump om at Saudi-Arabia og Russland nærmer seg en avtale for å få slutt på oljepriskrigen.

Brent-oljen var på det meste i dag opp nesten 13 prosent til 27,88 dollar fatet, men har roet seg ned utover dagen og er nå opp bare 5,2 prosent til 26,03 dollar fatet.

Det er likevel opp rundt dollaren fra da Oslo Børs stengte i går.

WTI-oljen spretter opp 6,1 prosent til 25,18 dollar fatet.

Senioranalytiker Craig Erlam i Oanda tar Trumps uttalelser med en klype salt.

«Hvor mange ganger har presidenten sagt noe som passende nok beveger markedene i den ønskede retningen. Kanskje tar jeg feil, men jeg har ikke hørt mye fra Saudi-Arabia eller Russland som indikerer at en avtale er dager unna», skriver han i en oppdatering torsdag.

Oljelagrene går bare én vei – i taket. Da hjelper det ikke at Saudi-Arabia i går økte sin produksjon til over 12 millioner fat per dag.

Tall fra amerikanske energimyndigheter viste i går at de amerikanske råoljelagrene steg 13,8 millioner fat til 469,2 millioner fat i forrige uke.

Skadeskutt rigg amok

Oppsvinget i oljeprisene smittet naturligvis over på oljerelaterte aksjer på Oslo Børs, selv om kursene gikk litt tilbake fra dagens høyeste nivåer.

Equinor steg 3,1 prosent til 139,25 kroner på dagens desidert høyeste volum: 2,3 milliarder kroner. Aker BP klatret 9,3 prosent til 139,90 kroner, mens DNO smalt opp hele 26,1 prosent til 4,01 kroner.

BW Energy steg 9,0 prosent til 9,80 kroner.

I oljeservice markerte Subsea 7 seg med 6,0 prosent oppgang til 52,98 kroner. TGS og PGS klatret 9,1 og 11,2 prosent til hhv. 127,55 og 3,50 kroner, mens Aker Solutions endte opp 7,3 prosent til 5,96 kroner.

Aker la på seg 4,1 prosent til 241 kroner, BW Offshore 10,5 prosent til 20,16 kroner.

Og ikke minst merker vi oss Prosafe, som gikk amok med hele 79,3 prosent oppgang til 1,99 kroner på gårsdagens melding om at kreditorene har gitt selskapet litt pusterom.

DNB gikk på en smell

På den negative siden blant de mest omsatte merker vi oss først og fremst Frontline, som trakk ned 9,6 prosent til 95,90 kroner, trolig på ryktene om en mulig avtale mellom Saudi-Arabia og Russland. En slik avtale vil bety mindre olje å frakte for tankrederiene.

Laksesektoren så rødt etter at Nordea nedgraderte en rekke aksjer.

Mowi falt 4,1 prosent til 163,50 kroner, Bakkafrost 4,3 prosent til 507 kroner og Salmar 3,6 prosent til 368,80 kroner.

DNB utmerket seg negativt ved å falle over 4,1 prosent til 110,65 kroner, mens Orkla falt 3,8 prosent til 89,44 kroner.

DNB varslet torsdag om utsettelse av generalforsamlingen og at behandlingen av utbyttet for 2019 vil finne sted på en ekstraordinær generalforsamling senest i desember 2020.

«Denne beslutningen burde ha vært forventet, men en rekke mindre sparebanker har likevel utbetalt utbytte», påpeker ABG Sundal Collier ifølge TDN Direkt i en oppdatering.

Børsrakett lettet på ny

I toppen av vinnerlisten spratt børsraketten SoftOx Solutions opp 26,5 prosent til 105 kroner etter å ha fått nye produkter godkjent av Statens Legemiddelverk.

Selskapet som produserer desinfeksjonsmidler har steget over 243 prosent på Merkur Market hittil i 2020.

Ti aksjer steg tosifret torsdag, og sprekest blant dem vi ikke har nevnt var Northern Drilling, opp 15,0 prosent til 4,13 kroner. DNOs hovedeier RAK Petroleum endte opp 10,8 prosent til 4,50 kroner.

Solstad Offshore spratt opp 10,2 prosent til 52 øre. Aksjen falt i går 6,5 prosent etter at en etterlengtet restruktureringsplan ble lagt frem tirsdag kveld.

Rederier fikk kjørt seg

Taperlisten toppes av Golden Energy Offshore Services, som gikk tilbake hele 37,5 prosent til 1,25 kroner på Merkur Market.

Bilfraktrederiet Wallenius Wilhelmsen får stadig kjørt seg – og i dag ble nedgangen hele 12,0 prosent til 8,94 kroner, blant annet trigget av at Kepler Cheuvreux-analytiker Petter Haugen spår ny kursmassakre.

Vi merker oss videre at Axactor falt 9,7 prosent til 7,00 kroner.

Grieg Seafood fulgte laksesektoren ned ved å falle 5,7 prosent til 97,60 kroner, mens Okeanis Eco Tankers fulgte tankrederiene ned med sin tilbakegang på 8,2 prosent til 67,20 kroner.