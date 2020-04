Skrekktall i  arbeidsmarkedet og oljenyheter preget børsdøgnet

Det amerikanske børsmarkedet fluktuerte stort torsdag etter at ferske jobbtall økte bekymringene for coronaviruset og dets innvirkning på økonomien.

Forrige uke ble det kjent at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) spratt opp til 3.283.000 uken før, etter en oppgang på over tre millioner. Det var det høyeste antallet jobless claims siden tallene begynte å bli offentliggjort i 1967.

Ferske tall viser nå at jobless claims steg til 6.648.000 personer sist uke, ifølge statistikk fra amerikanske myndigheter. Antallet kan fort bli det dobbelte av det vi så i finanskrisen, tror flere eksperter ifølge den amerikanske nyhetskilden.

Børsdagen ble imidlertid startet med et stort børsrally etter at USAs president Donald Trump skrev i en tweet at en ny avtale mellom Russland og Saudi-Arabia nærmer seg.

Olje løftet Dow Jones – luftfart og farmasi trakk ned

Dow Jones steg 2,00 prosent til 21.362,9 poeng.

Energiaksjer innenfor olje- og gassnæringen får honnøren for å ha løftet markedet i dag etter at Trump skrev i en tweet at Saudi Arabia og Russland nærmer seg å inngå en avtale om produksjonskutt i oljeindustrien. Dette ga oljeprisen en av de største oppturene noensinne, skriver CNBC.

På den toneangivende indeksen var det derfor olje- og gassgigantene Chevron og Exxon Mobil som var dagens vinnere med henholdsvis 10,7 og 7,0 prosent kursoppgang.

Tett i strupen fulgte telekom- og teknologiselskapene. Både Verizon, Intel og IBM steg over 3 prosent torsdag. Teknologigiganten Apple holdt seg imidlertid relativt stabil med 0,2 prosent kursoppgang.

Verst så det ut for flyprodusenten Boeing og apotekkjeden Walgreens Boots. Det Seattle-baserte flyselskapet falt 6,0 prosent, mens apotekkjeden var Dow Jones' versting med 6,7 prosent kursfall.

Cruiserederikollapsen fortsetter

Ved stengetid stod S&P 500-indeksen opp 2,28 prosent til 2526,9 poeng.

På den mest diversifiserte blant de tre toneangivende indeksene, var det igjen en ny røff dag for cruiserederiene. Norwegian Cruise Lines Holding har fortsatt nedgangen, og ble torsdag dagens taper på indeksen med over 15 prosent kursfall.

Også her er det energiselskapene som skal ha honnør for å ha holdt indeksen vedlike. Dagens vinner ble Occidental Petroleum som steg imponerende 18,5 prosent. ConocoPhillips kom også på vinnerlisten med 14,0 prosent avkastning intradag.

Beskjeden oppgang hos teknologikjempene

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 1,72 prosent til 7.487,3 poeng. Indeksen var den som steg minst blant de tre viktigste Wall Street-indeksene torsdag.

Netflix-aksjen har vært beryktet for å trosse coronaeffektene temmelig godt. Torsdag holder aksjen seg relativt stabil og stiger 0,4 prosent. Amazon holder seg også stabilt og krymper beskjedne 0,1 prosent, mens Facebook faller 1,3 prosent.

Frykt, gull og renter

VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, raste ned 10,8 prosent til 51.

Gullprisen var opp 1,57 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.617,6 dollar.

Nordsjøoljen var opp 21,1 prosent til 29,3 dollar fatet, mens USAs WTI-olje steg 21,4 prosent til 24,6 dollar fatet.

Den amerikanske tiåringen steg 2,4 basispunkter til 0,611 prosent.