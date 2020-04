Børsene faller i Asia

Børsene i Asia trekker nedover fredag.

I Tokyo faller Nikkei 0,7 prosent til 17.692,41, mens den bredere Topix-indeksen går tilbake 0,6 prosent til 1.321,26.

I Kina faller large cap-indeksen CSI 300 og Shanghai Composite begge 0,3 prosent.

På makrofronten viser Caixin/Markit-indeksen mindre pessimistiske innkjøpssjefer i kinesisk tjenestesektor (PMI), etter en oppgang fra rekordlave 26,5 i februar til 43 i mars. Det indikerer stadig kontraksjon.

Samtidig viser en sammenstilling av innkjøpssjefsindeksene for industri- og tjenestesektoren i Japan 36,2 i mars, noe som er ned fra 47,0 måneden før.

Ellers i Asia- og Stillehavsregionen er Hang Seng i Hongkong ned 0,6 prosent, Kospi-indeksen i Sør-Korea ned 0,9 prosent, mens Sydney-børsen trekker ned over to prosent.

– Dette er bare begynnelsen

Bekymringene for den økonomiske effekten av coronavirusutbruddet fortsetter å dominere, og de blir ikke mindre av at USA satte verdensrekord med over 1.100 døde forrige døgn.

Arbeidsledigheten i landet eksploderer, og antall førstegangssøkere på ledighetstrygd kom opp i skrekkelige 6,6 millioner i forrige uke – en dobling fra uken før.

Og fredag kommer den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten.

«Arbeidsmarkedet i USA har mer eller mindre kollapset i løpet av de siste ukene. Dette er bare begynnelsen, ettersom flere delstater tyr til «lockdown». Sysselsettingen vil falle veldig kraftig de neste månedene», skriver valutastrateg Joseph Capurso i Commonwealth Bank of Australia ifølge CNBC i et notat.

Han spår at dagens rapport vil vise et stort hopp i arbeidsledigheten.