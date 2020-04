Oslo Børs snudde ned med én gang

Først opp, så ned, så opp, så ned igjen. Åpningshandelen på Oslo Børs har vært vinglete, og etter 44 minutters handel står hovedindeksen i 711,14, ned 0,26 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 1.127 millioner kroner.

Toneangivende Europa-børser trekker også ned. Tyske DAX faller 0,6 prosent.

Negative USA-rekorder

Utviklingen skjer i kjølvannet av fallende Asia-børser tidligere fredag. Bekymringene for effekten av coronaviruset vil ikke slippe, og særlig ikke etter at USA satte verdensrekord i dødsfall siste døgn.

Etter gårsdagens skrekkelige jobbtall stålsetter investorene seg for arbeidsmarkedsrapporten fra USA senere i dag.

«Arbeidsmarkedet i USA har mer eller mindre kollapset i løpet av de siste ukene. Dette er bare begynnelsen, ettersom flere delstater tyr til «lockdown». Sysselsettingen vil falle veldig kraftig de neste månedene», skriver valutastrateg Joseph Capurso i Commonwealth Bank of Australia ifølge CNBC i et notat fredag.

Han spår at dagens rapport vil vise et stort hopp i arbeidsledigheten.

Oljeprisen – en jo-jo

Oljeprisen går som en jo-jo på spekulasjonene rundt en snarlig avtale som kan få slutt på oljepriskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland. President Donald Trump helte bensin på bålet etter stengetid i Oslo i igår, og sendte Brent-oljen opp nesten 50 prosent.

Flere kommentatorer har sådd tvil om en snarlig avtale, og tidligere oljeanalytiker Torbjørn Kjus mener Trump bare kan drømme om en avtale uten at amerikanske produsenter bidrar med å kutte. Så langt har presidenten ikke signalisert dette.

Etter å ha vært ned over fem prosent tidligere i dag, trekker Brent-oljen oppover igjen fredag, på oppslag hos Bloomberg og flere medier om at OPEC+ planlegger et møte 6. april.

Brent-oljen stiger 2,2 prosent til 30,59 dollar fatet så langt i dagens handel, som er godt over nivåene ved stengetid i Oslo i går – drøyt 26 dollar fatet.

WTI-oljen er derimot ned 0,6 prosent til 27,89 dollar fatet.

DNO videre opp

Oljeaksjene på Oslo Børs er naturligvis i fokus, og Equinor er opp 0,1 prosent til 139,45 kroner.

Aker BP stiger derimot 4,5 prosent til 146,25 kroner, mens DNO fortsetter gårsdagens sterke trend ved å stige nye 9,5 prosent til 4,39 kroner.

DNB Markets skriver i dagens aksjerapport at investorer som ønsker å eksponere seg for det beste potensialet rundt oljeprissituasjonen bør se på Aker BP.

I oljeservice markerer Subsea 7 seg positivt igjen, med en oppgang på 5,9 prosent til 56,10 kroner. TGS er opp 2,7 prosent til 131 kroner, mens PGS faller 3,7 prosent til 3,37 kroner på betydelige coronatiltak. Deriblant skal to fartøyer settes i kaldt opplag.

Aker er opp 2,5 prosent til 247 kroner.

Frontline, Hydro ned

En snarlig kuttavtale vil bety mindre olje å frakte for tankrederiene, og Frontline fortsetter derfor nedturen med nye 11,7 prosent til 84,70 kroner.

Andre negative bidragsytere blant de mest omsatte er Norsk Hydro, som faller 3,7 prosent til 21,19 kroner etter å ha varslet om kraftige coronatiltak etter stengetid i går. Selskapet fryser investeringer, utsetter utbytte og Husnes-åpning, i tillegg å varsle midlertidig nedbemanning og full bonusstopp for 2020.

XXL steg kraftig i kjølvannet av refinansiering og emisjon tidligere i uken, men snudde ned i går og fortsetter den nedadgående trenden fredag, med et fall på 4,1 prosent til 7,90 kroner.

Kongsberg-krasj

Blant de få aksjene som faller mer er Kongsberg Automotive, som sliter med likviditeten og dundrer ned 15,2 prosent til 1,55 kroner.

Selskapet har en intensjon om å hente rundt 100 millioner euro i en kapitalutvidelse, trolig gjennom en kombinasjon av konvertible obligasjoner og aksjer.

ADS Crude Carriers og Okeanis Eco Tankers følger Frontline nedover, og går tilbake hhv. 6,7 prosent til 22,40 kroner (på Merkur Market) og 7,4 prosent til 62,20 kroner.

Oljemygg til topps

North Energy varslet etter stengetid i går at alt utestående med Oljeskattekontoret er lukket, og markedet reagerer med å sende aksjen opp 42 prosent til 1,42 kroner i tidlig handel fredag.

Prosafe steg 80 prosent i går etter å ha fått litt pusterom av kreditorene, og stiger nye 8,5 prosent til 2,16 kroner så langt i dag.

Olje og oljeservice dominerer vinnerlisten, og Northern Drilling spretter opp nye 16 prosent til 4,79 kroner. Borr Drilling er opp 9,4 prosent til 5,80 kroner.

BW Offshore klatrer nye 13,1 prosent til 22,80 kroner, mens DNOs hovedeier RAK Petroleum er opp drøye ti prosent.