Makrotallene skremte ikke

Europeiske børser var blandet på fredag. Paris-børsen var ned rundt 0,8 prosent, mens Frankfurt-børsen så vidt var i pluss. Høyere oljepris gjorde at Oslo Børs skilte seg positivt ut i Europa.

PMI-indeksen i eurosonen falt fra 51,6 poeng i februar til 29,7 poeng i mars, som er laveste nivå noensinne. Ifølge Direkt Makro var det ventet et fall til 31,4 poeng. I disse dager kan man si at makroøkonomene traff ganske bra, for tallene har hatt en tendens til å overraske negativt i det siste.

Senere på dagen kom tallene for det amerikanske arbeidsmarkedet. Antallet sysselsatte utenfor jordbrukssektoren i USA falt for første gang siden september 2010, ifølge CNBC. Antallet sysselsatte falt med 701.000, mot en ventet nedgang på 100.000. Arbeidsledigheten steg fra 3,5 prosent til 4,4 prosent. Nå stålsetter markedet seg for langt verre jobbtall for april.

Blant aksjene som falt mest i EurStoxx50-indeksen var Total, Societe Generale og BNP Paribas. Disse var ned 5-6 prosent.