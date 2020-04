Børsen endte i rødt

Oslo Børs gikk opp og ned som en jo-jo hele fredag, men endte marginalt ned. Hovedindeksen falt 0,1 prosent til 712,21.

Det ble omsatt aksjer for 6,5 milliarder kroner.

Oljeaksjene hadde fremdeles vind i seilene på meldingen om forhandlinger mellom Saudi-Arabia og Russland.

Oljeprisen

Brent-oljen var ved børsslutt opp 11,2 prosent til 33,08 dollar fatet, som var godt over nivåene ved stengetid i Oslo torsdag på drøyt 26 dollar fatet.

WTI-oljen var opp 6,7 prosent til 26,37 dollar fatet.

Oljeprisen har skutt opp etter spekulasjonene rundt en avtale som kan få slutt på oljepriskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland. President Donald Trump helte i tillegg bensin på bålet etter stengetid i Oslo torsdag.

Larry Kudlow, økonomisk rådgiver i Det hvite hus, mener oljesamtalene vil bringe frukter.

Analytiker Torbjørn Kjus mener Trump bare kan drømme om en avtale uten at amerikanske produsenter bidrar med å kutte. Dow Jones Newswires melder like før børsslutt at USA, Brasil og Canada vil kutte med nesten 2 milliarder fat per dag, som kan tyde på at en avtale er i emning.

IEA (det internasjonale energibyrået) meldte imidlertid at produksjonskutt på 10 milliarder fat per dag ikke er nok for å stabilisere markedet.

Oljeaksjene var naturligvis i fokus på børsen fredag, og Equinor var ned 2,3 prosent til 136,10 kroner ved børsslutt. Aker BP steg hele 10,9 prosent til 155,15 kroner.

Shipping taper stort

Kutt i oljeproduksjon betyr mindre olje å frakte for tankrederiene, og Frontline fikk så det sved på børs fredag. Fredriksen-selskapet ble svekket med 14,5 prosent til 82 kroner.

Hunter fortsatte også nedturen de siste dagene og endte ned 9,8 prosent til 3,94 kroner, til tross for flere positive meldinger de siste dagene.

Blant de få aksjene som falt mer enn Frontline var Kongsberg Automotive – som dundret ned 20 prosent til 1,47 kroner.

Selskapet har en intensjon om å hente rundt 100 millioner euro i en kapitalutvidelse, trolig gjennom en kombinasjon av konvertible obligasjoner og aksjer.

XXL steg kraftig i kjølvannet av refinansiering og emisjon tidligere i uken, men snudde ned torsdag, og fortsatte den negative trenden fredag, med et fall på 5,3 prosent til 7,80 kroner.

Rally i olje og oljeservice

Panoro Energy toppet vinnerlisten og økte med 36,1 prosent til 7,95 kroner.



North Energy varslet etter stengetid torsdag at alt utestående med Oljeskattekontoret er lukket, og markedet reagerte fredag med å sende aksjen opp 35 prosent til 1,35 kroner.

Olje og oljeservice dominerte vinnerlisten, og Northern Drilling spratt opp nye 12,3 prosent til 4,65 kroner. Borr Drilling var opp 17,7 prosent til 6,25 kroner. DNO endte opp 20,5 prosent til 4,83 kroner.