Rød dag på Wall Street

Etter nok en volatil dag, endte det til slutt med nedgang på Wall Street fredag. Alle de tre toneangivende indeksene falt rundt 1,5 prosent.

Fallet kom etter at en arbeidsmarkedsrapport for USA ble langt verre enn ventet. Antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren (non-farm payrolls) i USA falt med 701.000 i mars.

Konsensus forventet på forhånd at 100.000 jobber ble tapt utenfor jordbrukssektoren.

Tallet beskrives ofte som «månedens viktigste». Non-farm payrolls tar ikke med med landbruket i beregningen på grunn av store sesongvariasjoner.

– Det er ingenting som kan sammenlignes med dette sjokket. Det plutselige fallet i økonomisk aktivitet er som det du ser i et område etter en naturkatastrofe eller et terrorangrep, bare det forekommer over hele landet, sa Gregory Daco, Oxfords sjeføkonom i USA, til Wall Street Journal.

Torsdag passerte antallet førstegangssøkere på ledighetstrygd (jobless claims) i USA skrekkelige 6,6 millioner i uken som ble avsluttet 28. mars. En dobling av verstenoteringen fra uken før. -

- Tapet av arbeidsplasser vil fortsette ettersom den nasjonale nedleggelsen styrker taket sitt på den amerikanske økonomien, sier Lauren Goodwin i New York Life Investments, til CNBC.

Markedet ble også tynget av en stadig verre coronasituasjon i New York. Det siste døgnet har 562 mistet livet i delstaten, og over 100.000 er blitt smittet så langt.

Ellers viste ferske tall fredag at de amerikanske innkjøpssjefenes forventningsindeks (ISM) for tjenesteytende sektor var 52,5 i mars.

På forhånd var det ventet en indeks på 45, ifølge Direkt Makro.

Dow Jones falt 1,69 prosent til 21.052,53.

24 av de 30 aksjene i indeksen falt.

Blant de få vinnerne var Boeing som steg 1,02 prosent.

Wal Disney falt 3,31 prosent etter at selskapet sa det ville permittere ansatte på alle selskapets lokasjoner i USA, ifølge CNBC.

Exxon Mobil og Chevron falt 2,95 og 1,31 prosent til tross for et kjempehopp i oljeprisen.

American Express falt 4,0 prosent, mens 3M endte ned 2,99 prosent.

Nasdaq falt 1,53 prosent til 7.373,08.

Facebook falt 2,53 prosent, mens Amazon falt 0,64 prosent.

Tesla var blant vinnerne med en oppgang på 5,62 prosent. Selskapet meldte torsdag kveld at det leverte rundt 88.400 biler i første kvartal, over forventningen på 79.000. Under en confernce call sa Elon Musk at Tesla ville selge mer enn 500.000 biler i 2020.

Netflix falt 2,25 prosent.

S&P 500 falt 1,51 prosent til 2.488,65.

Blant vinnerne var klesgigantene Macys og Under Armour som steg 7,87 og 5,26 prosent.

Cruiserederiet Carnival klatret 6,65 prosent.

På taperlisten var blant annet American Airlines som falt 6,66 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, falt 6,14 prosent til 47,78.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen opp 14,80 prosent til 34,37 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 11,77 prosent til 28,30 dollar per fat.

Den amerikanske 10-åringen er opp 1,8 basispunkter til 0,61 prosent, mens 2-åringen er ned 2,4 basispunkter til 0,21 prosent. 30-åringen er uendret til 1,24 prosent.

Gullprisen er opp 0,55 prosent til 1.646,70 dollar per unse.