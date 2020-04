Gjestekommentar: Største nedturen i nyere tid

De største selskapene i verden tjente svimlende 47.000 milliarder kroner i fjor. Det tilsvarer et norsk oljefond annenhver måned. For en drøy måned siden var det ventet at selskapene skulle passere 50.000 milliarder med god margin, nå er det grunn til å frykte at store deler av inntjeningen forsvinner.

Hvordan kan et lite virus sette verdensøkonomien på den største prøven i nyere tid? For å finne svaret på det har jeg sett på regnskapene til de 5.000 største selskapene i verden. Selv om inntjeningen er formidabel så utgjør den likevel ikke mer enn én tiendedel av salget. Under den store depresjonen i USA falt den økonomiske aktiveten med 45 prosent på fire år. I dag risikerer vi en like stor nedgang på fire måneder.

Vi er vant til at selskap innen reiseliv og fornøyelser samt de som selger biler og luksusgoder blir hardest rammet under nedturer. I dag er situasjonen annerledes. Når en stor del av befolkningen holder seg inne stopper etterspørselen opp etter de fleste produkter. Selv noen av de selskapene som har etterspørsel etter produktene opplever produksjons- eller logistikkproblemer som gjør at de likevel blir rammet.

Selv legemiddelselskap blir rammet. Det amerikanske selskapet Laboratory Corp som gjennomfører medisinske tester er et eksempel på det. Under finanskrisen holdt selskapet aktiviteten oppe fordi folk typisk droppet bilkjøpet eller luksusferien, men holdt på legetimen. I dag dropper man alt.

Så hvor mye kan aktiviteten falle? Hvis vi ser for oss fullstendig stopp i andre kvartal, en gradvis oppgang i tredje kvartal og en ytterligere bedring i fjerde kvartal kan vi få en nedgang i omsetningen på 30 prosent. Selskapene er raske med å si opp ansatte og redusere kostnader, men i praksis får en ikke kuttet like mye og like raskt. Det er derfor realistisk å bruke en nedgang i direkte kostnader på 20 prosent og faste kostnader på 10 prosent. Med de forutsetningene finner jeg at hele inntjeningen forsvinner. Hvis jeg bruker konsensusestimater fra analytikerne, skal det fortsatt være oppgang, men den drømmen blir knust når jeg benytter det laveste estimatet pr. selskap. De får jeg en inntjeningsnedgang på 35 prosent.

Hvor mye skal aksjemarkedet falle? Det er ingen krise om et selskap mister ett års inntjening. Hvis vi antar at 2020 ikke gir noe inntjening og at 2021 blir det nye 2020, skal verdiene ned med rundt 10 prosent. Men det vil være store individuelle forskjeller. Et selskap med mye gjeld eller høy operasjonell giring kan knekke nakken av ett svakt år, mens andre selskap kan få en tilsvarende økning i etterspørselen året etter.

Selskapene kom fra en periode med god inntjening, og dersom vi antar at denne nedturen dytter ned inntjeningsnivået med 20 prosent, blir det mer alvorlig. Da kommer jeg frem til at markedene skulle ha falt med 27 prosent. Dersom usikkerheten leder investorene til å øke risikopremien med 1,5 prosentpoeng, finner vi at nedgangen egentlig skulle ha vært opp mot 40 prosent. Det er betydelig mer enn den nedgangen vi har sett så langt i år på 22 prosent

Normalt er et fall i aksjekursene en glimrende kjøpsanledning. Det kan det også være nå, men vi er i ferd med å se en bråstopp som sender økonomien ned i et dypt hull. For en investor er det viktig å se på hva som vil skje i 2021. Selskapene som bare opplever en utsettelse av etterspørselen og har solid finansiell stilling kan vise seg på gi god avkastning fremover. Selskap som enten kan få finansielle problemer eller hvor markedene ennå ikke har priset inn nedturen, kan derimot lett bli et blylodd i porteføljen.

Robert Næss

Investeringsdirektør, Nordea Asset Management