Solid oppgang på Oslo Børs

Kort tid etter at mandagens handel tok til på Oslo Børs står hovedindeksen i 718,61 poeng, opp 1,02 prosent.

Frontline, DNB og Yara stiger henholdsvis 7,7 prosent, 0,9 prosent og 3,4 prosent mens Telenor er ned 0,2 prosent.

Olje/Equinor

NTB kan fortelle at prisen på olje faller etter at et møte mellom oljekartellet Opec og andre oljeproduserende land er utsatt til torsdag.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 33,88 dollar, ned 2,9 prosent, mens WTI-oljen faller 3,0 prosent til 27,93 dollar.

Russland og Saudi-Arabia er «veldig, veldig nære» en avtale om oljeproduksjonskutt. Det sier Kirill Dmitriev, administrerende direktør i det statlige fondet Russian Direct Investment Fund, ifølge CNBC mandag.

Equinor er opp 0,2 prosent til 136,30 kroner mens Aker BP stiger beskjedne 0,03 prosent til 155,20 kroner. DNO faller derimot 9,3 prosent til 4,38 kroner.

Norwegian

Mandag morgen presenterte Norwegian sine trafikktall. Sammenlignet med samme periode i fjor ble den totale kapasiteten (ASK) redusert med 53 prosent. Den totale passasjertrafikken (RPK) gikk ned med 60 prosent og antall kunder transportert var 1.153.283, ned 61 prosent.

Aksjen faller 4,1 prosent til 7,90 kroner.

NattoPharma

NattoPharma produserer vitaminet K2, som brukes i kosttilskudd og til berikning av matvarer. I første kvartal 2020 har selskapet omsatt for 55 millioner, opp 100 prosent sammenlignet med tilsvarende periode året før. Ebtida forventes å overstige 10 millioner kroner for perioden.

«Økningen i etterspørselen er en kombinasjon av organisk vekst og påvirkning fra coronasituasjon der enkeltkunder har lagt inn bestillinger for å sikre seg at de har produktet i tilfellet det blir avbrudd i forsyningen», skriver selskapet i en børsmelding.

Aksjen stiger 40 prosent til 9,8 kroner.